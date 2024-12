„Nicht so oft gefühlt“: Hülkenberg wird vor letztem Rennen emotional

Loblied zum Abschied: Formel-1-Rennfahrer Nico Hülkenberg wird beim Saisonfinale in Abu Dhabi sein letztes Rennen für Haas fahren und blickt zufrieden auf die vergangenen zwei Jahre im US-Rennstall zurück. „Ich hatte viel Spaß und Freude, das habe ich zuvor noch nicht so oft gefühlt – für mich ist es das Beste, was es gibt“, sagte der Emmericher.

Doch entspannt wird die Abschiedsvorstellung im Haas nicht. Beim Saisonfinale kämpft Hülkenberg gemeinsam mit Teamkollege Kevin Magnussen, der ebenfalls das Team verlässt, noch um Millionen.

In der Konstrukteurswertung fehlen Haas nämlich nur fünf Punkte auf Alpine auf Platz sechs. Je höher ein Rennstall in der Konstrukteurswertung am Ende des Jahres platziert ist, desto mehr Preisgeld wird an ihn ausgeschüttet.

Hülkenberg nächste Saison bei neuem Formel-1-Rennstall

Im engen Mittelfeld dürften „Details schon entscheidend sein“, sagte Hülkenberg und bläst zum Angriff: „Unser Paket ist wettbewerbsfähig, wir sind schnell und ich will das Maximum rausholen.“ Platz sechs – oder sieben – wären für Haas die höchste Endplatzierung seit 2018 (5.).

Das könnte Sie auch interessieren: Eklat nach Grand Prix in Katar: Weltmeister Verstappen attackiert Mercedes-Fahrer

In der Fahrerwertung könnte der 37-Jährige die Saison als WM-Zehnter abschließen und würde damit ebenfalls sein bestes Endergebnis seit 2018 (7./Renault) einfahren. 2025 geht er dann für Sauber bzw. Audi an den Start. Hülkenbergs Bilanz vor dem Finale mit Haas seit 2023: 45 Grands Prix und 46 Punkte. (sid/tm)