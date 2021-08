Neuer Vertrag: St. Pauli verlängert mit Flügelflitzer und hat große Erwartungen

Sein neuer Coach ist sein alter, und der hält große Stücke auf ihn. Kein Wunder also, dass Timo Schultz stark daran interessiert war, dass der FC St. Pauli Luis Coordes mit einem neuen Vertrag ausstattet. Dieser Wunsch ist nun Wirklichkeit geworden.

Der 21-Jährige bekam einen Kontrakt, der für die nächsten beiden Spielzeiten Gültigkeit besitzt, und war darüber natürlich höchst erfreut. „Ich bin überzeugt, dass dieser Weg der passende für mich ist und auch ich der Mannschaft helfen kann. Ich weiß, was der Trainer von mir erwartet, und werde hart dafür arbeiten, um mich bestmöglich zu entwickeln.“

Timo Schultz erwartet mehr Torgefahr von Luis Coordes

Und was erwartet Schultz von Coordes, den er als Jugendspieler vom MTV Treubund Lüneburg an die Elbe gelotst hatte? „Seine große Stärke ist die Geschwindigkeit“, sagte der Coach. „Jetzt gilt es, ihm die Mittel an die Hand zu geben, sie effektiv einsetzen zu können.“ Coordes möge bitte seine Fähigkeiten im offensiven Eins-gegen-eins permanent ausspielen und deutlich mehr Torgefahr ausstrahlen. „Dann werden wir in den kommenden Jahren viel Freude an ihm haben.“

St. Paulis Sportchef Bornemann traut Coordes viel zu

Dem schloss sich Sportchef Andreas Bornemann an. Coordes habe gezeigt, dass er die Qualität besitze, sich in der 2. Liga zu etablieren. „Wir trauen ihm aber noch deutlich mehr zu und sind entsprechend gespannt auf seine weitere Entwicklung.“