Neue Spieler für St. Pauli: So läuft die braun-weiße Hilfe-Suche

Neben einem Sechser sucht St. Pauli einen Rechtsfuß-Innenverteidiger und auch einen Flügelspieler. Auch ein neuer Torwart bleibt ein Thema. Wie läuft die Suche nach Hilfe?

Sportchef Andreas Bornemann macht keinen Hehl daraus, dass beim Kader schnell nachgerüstet werden muss: „Wenn sich Chancen ergeben und unsere finanziellen Möglichkeiten ausreichen, wollen wir nach der Verpflichtung von Adam Dzwigala noch zwei, drei weitere Spieler zu uns holen. Deshalb sondieren wir den Markt, schauen auf alle Positionen, die relevant sind für uns, aber natürlich vornehmlich im defensiven Bereich.“

Bornemann: „Spieler, die da sind, verdienen unser Vertrauen“

Dass der Kiezklub in der defensiven Mittelfeldzentrale sucht, ist bekannt. Alles andere will der Manager nicht öffentlich diskutieren: „Über weitere konkrete Positionen oder Anforderungsprofile möchte ich nicht reden, um unsere Verhandlungsgrundlage nicht zu schwächen. Außerdem verdienen die Spieler, die bei uns sind, unser Vertrauen.“

St. Pauli sucht noch einen Flügelspieler und einen Rechtsfuß hinten

Die MOPO weiß aber: Neben einem Sechser sucht St. Pauli einen Rechtsfuß-Innenverteidiger und einen Flügelspieler, weil es bei „Raketenmann“ Ryo Miyaichi einen weiteren Rückschlag gegeben hat. Auch ein neuer Torwart bleibt ein Thema.

Bornemann: „Ab Februar haben wir noch die komplette Rückserie“



Bornemann: „Klar ist: Wir suchen Spieler, die uns in der relativ kurzen Zeit sofort auf dem Platz weiterhelfen können. Die hätten wir wegen des frühen Starts Anfang Januar am liebsten schon gestern. Aber es ist ja auch so, dass wir Ende Januar/Anfang Februar noch die komplette Rückserie vor uns haben.“

Der 49-Jährige will sich nicht komplett unter Zeitdruck setzen lassen, im Zweifel lieber etwas abwarten: „Weil bei einem Transfer bei beiden Vereinen oft noch viel intern geklärt werden muss, sind wir nicht immer Herr des Verfahrens, auch was das Tempo angeht. Zum Beispiel bei der Frage, ob jemand fest verpflichtet wird oder auf Leihbasis kommt, da fließen viele Dinge mit ein, da müssen Regelungen und Lösungen gefunden werden.“