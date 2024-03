Die nächste Sensation! Saarbrücken tanzt sich ins DFB-Pokal-Halbfinale

Sie haben es wieder getan! Schon die Bayern und Eintracht Frankfurt hatte der 1.FC Saarbrücken auf dem Weg ins Pokal-Viertelfinale ausgeschaltet. Dort schaffte er die nächste Sensation. In der Nachspielzeit trafen die Saarländer zum 2:1 gegen Gladbach, treffen nun im Halbfinale am 2. April auf Zweitligist 1. FC Kaiserslautern.

Es gab kein Halten mehr, aber das kennen sie ja schon im Ludwigspark. In der dritten Minute der Nachspielzeit verwertete Brünker einen Konter zum Sieg des Drittligisten. Wieder ein später Treffer, wie im Herbst gegen die Bayern (2:1). Nun darf Saarbrücken vom Finale in Berlin träumen.

Aber wo Sieger sind, gibt es auch Verlierer. Die Gladbacher konnten es nicht fassen, wähnten sie sich doch schon früh auf der Siegerstraße. Hack (8.) traf zur Führung, doch Naifi (11.) glich aus.

Als sich dann auf dem katastrophal durchgeweichten Rasen alles auf eine Verlängerung einstellte, traf der FCS, schaffte die Sensation und freut sich nun auf Kaiserslautern. Schöne Belohnung: Die Saarbrücker kassieren eine Prämie von knapp 3,5 Millionen Euro. Das zweite Halbfinale bestreiten am 3. April Leverkusen und Düsseldorf.