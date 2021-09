Nach Stotter-Start bei St. Pauli: Torwart Stojanovic endlich ein „Matchwinner“

Nun hat also auch er endlich den so ersehnten Leistungsnachweis erbringen können. Beim Aufwärtstrend des FC St. Pauli war Dejan Stojanovic zwar von Beginn an wichtiges Puzzleteil, aktives Zutun war dem neuen Keeper indes nicht vergönnt. Bis zum Darmstadt-Drama.

Siegesserie schön und gut, aber ein bisschen mehr Einbindung hatte er sich die ganze Zeit über gewünscht. „Vor dem Nürnberg-Spiel hatte ich mit ihm mal ein bisschen länger gesprochen“, erklärte Timo Schultz zu Stojanovic. „Da sagte er schon: ,Trainer, ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, mich mal ein bisschen auszuzeichnen. Eigentlich sind es immer nur fünf Schüsse und zwei oder drei Tore, und die sind dann auch noch unhaltbar.‘“

Dejan Stojanovic rettet großartig gegen Darmstadts Honsak



Das Thema hat sich am Sonnabend erledigt. Den gefährlichen Schuss von Serdar Dursun musste er halten (51.), der Sieg im Eins-gegen-Eins gegen Mathias Honsak (70.) war dann ebenso herausragend wie wegbahnend. Es wäre das 2:3 gewesen, „wahrscheinlich hätten wir das Spiel dann auch gewonnen“, sagte SVD-Coach Markus Anfang.

Stattdessen blieben die Punkte am Millerntor, auch wegen Stojanovic. „Er war definitiv einer unserer Matchwinner“, freute sich Schultz.