Nach Himmelmann-Wirbel: Schultz stellt klar: Bornemann redet mir nicht rein!

Es ist durchaus ein probates Mittel, in Krisenzeiten enger zusammenzurücken. Beim schwer in Schieflage geratenen FC St. Pauli ist es offensichtlich, dass die sportliche Leitung gefühlt nur noch als Duett anzutreffen ist. Auch während der Spiele.

Am plakativsten waren die Bilder aus Würzburg. Dort debattierte neben dem Trainer-Trio Timo Schultz, Loic Favé und Fabian Hürzeler auch Sportchef Andreas Bornemann intensiv mit, als es darum ging, wie man den 0:1-Rückstand in Unterzahl noch wettmachen könne. Eine außergewöhnlich intensive Nähe, an der sich der Chefcoach aber nicht stört. Im Gegenteil.

Timo Schultz über Andreas Bornemann: Bin froh, wenn er dabei ist



„Das macht jeder Sportdirektor unterschiedlich“, sagte Schultz im Vorfeld der Partie bei Hannover 96. Bornemann sei mal auf der Bank, mal auf der Tribüne, das hänge auch von den Corona-Bestimmungen ab. „Ich bin froh, wenn er dabei ist. Es ist immer gut, wenn man noch einen sportlichen Fachmann dabeihat.“

Dass der Sportchef sich aktiv in die Belange der Trainer einbringe, womöglich gar ungefragt, verneint Schultz mit Nachdruck. „Was die Arbeit auf dem Platz angeht, lässt er uns in Ruhe“, stellt er heraus. „Er würde niemals auf die Idee kommen, da irgendwo reinzureden. Er unterstützt uns, wo er kann, und dafür bin ich sehr dankbar.“

Zukunft von Schultz und Bornemann ist nicht voneinander zu trennen



Man könnte Momentaufnahmen wie jene in Würzburg als Schwächung der Trainer-Position interpretieren, allerdings entbehrt die Nummer nicht einer gewissen Logik. Schultz ist Bornemanns Trainer, er coacht Bornemanns Kader und hat an der Zusammenstellung mitgearbeitet. Die Gegenwart beider ist nicht voneinander zu trennen, ihre Zukunft auch nicht. Und so liegt es in der Natur der Sache, dass sie gemeinsam an der tief im Dreck steckenden Karre ziehen.