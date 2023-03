Wirbelbruch! Schwerer Sturz überschattet Auftakt der Motorrad-WM

Der spanische Motorrad-Pilot Pol Espargaro (31) muss nach seinem schweren Unfall im Rahmen des WM-Auftakts in Portugal mit einer Pause von „anderthalb bis zwei Monaten“ rechnen. Das sagte Teamchef Herve Poncharal vom Tech3-Rennstall bei ServusTV: „Wir müssen für genauere Angaben aber noch etwas abwarten.“

Espargaro müsse „auf jeden Fall“ am gebrochenen Kiefer operiert werden, zu diesem Zweck werde er am Sonntag aus dem Krankenhaus im portugiesischen Faro nach Barcelona verlegt. Insgesamt seien die Neuigkeiten eine Nacht nach dem Unfall aber „positiv, wenn man das nach so einem Crash sagen kann“.

Pol Espargaro bricht sich auch den Kiefer und quetscht sich die Lunge

Espargaro hatte im zweiten freien Training der MotoGP die Kontrolle über seine KTM verloren und war schwer gestürzt. Der 31-Jährige erlitt neben der Kieferfraktur auch den Bruch eines Rückenwirbels sowie eine Lungenquetschung.

Pol Espargaro am Rande von Testfahrten in Malaysia im Februar 2023 IMAGO/CordonPress Pol Espargaro am Rande von Testfahrten in Malaysia im Februar 2023

Angel Charte, Medizinischer Direktor der Motorrad-Königsklasse, hatte sich trotz der schweren Verletzungen bereits vorsichtig optimistisch geäußert. „Er ist bei Bewusstsein, aufmerksam und reagiert gut. Durch die von uns verabreichten Schmerzmittel ist er leicht sediert“, sagte der Mediziner: „Er kann seine Füße, Beine und Arme sehr gut bewegen, sodass keine bleibenden Wirbelsäulenschäden zu befürchten sind.“

Motorrad-WM startet mit dem Großen Preis von Portugal

Etwa 15 Minuten vor Ende der Session war Espargaro das Heck seines Motorrads ausgebrochen. Der frühere Moto2-Weltmeister wurde ins Kiesbett geschleudert, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in den Reifenstapeln. Seine Maschine schlug dort nur knapp neben ihm ein. Espargaro wurde zunächst etwa 15 Minuten an der Unfallstelle behandelt, das Training war unterbrochen. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Faro gebracht.

Die Motorrad-WM startet an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Portugal in ihre Saison, das Rennen der Königsklasse MotoGP findet am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr MEZ/ServusTV) statt.