Wie in der Vorsaison: Verstappen bekommt erneut doppelten Heimvorteil

Formel-1-Titelanwärter Max Verstappen bekommt in der laufenden Saison ein zweites Heimspiel mit Red Bull in Österreich. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Freitag mitteilte, kann das geplante Rennen in der Türkei Mitte Juni aufgrund geltender Reiserestriktionen nicht wie geplant stattfinden. Die Türkei war selbst als Ersatz-Ausrichter für Kanada eingesprungen.

Stattdessen finden wie im Vorjahr zwei Rennen auf dem Red-Bull-Ring statt. Auf den Großen Preis der Steiermark (27. Juni) folgt der Große Preis von Österreich (4. Juli). Der Große Preis von Frankreich (20. Juni) wird im Gegenzug um eine Woche vorverlegt.

Statt Türkei: Zwei Rennen der Formel 1 in Österreich

Bis zum Saisonende sollen damit wie geplant 23 Rennen umgesetzt werden. Zu einem Rennen auf dem Nürburgring kommt es nicht.

„Die Formel 1 hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie schnell auf Entwicklungen reagieren und Lösungen finden kann“, sagte Formel-1-Boss Stefano Domenicali.