Wegen Verstappen: Horner stichelt gegen Mercedes-Boss

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat auf neuerliche Abwerbungsversuche von Weltmeister Max Verstappen reagiert und gegen Toto Wolff und Mercedes gestichelt. „Seine Zeit wäre vielleicht besser damit verbracht, sich auf das Team und nicht auf den Fahrermarkt zu konzentrieren”, sagte der 50-Jährige nach dem Grand Prix in China. Seit Anfang der Saison baggert Wolff immer wieder öffentlich am Niederländer. Bei Red Bull hatte es Unruhen rund um Horner gegeben, weshalb ein vorzeitiger Verstappen-Abschied trotz Vertrags bis 2028 nicht ausgeschlossen schien.

Mittlerweile hat sich der Wirbel aber offenbar gelegt und der Brite ist um die Zukunft seines Schützlings unbesorgt. „Ich kann Ihnen versichern, dass es keine Unklarheit darüber gibt, wo [er] nächstes Jahr sein wird”. Grund, sein Team zu verlassen gibt es für Verstappen gerade in Anbetracht des starken Saisonstarts nicht. Von den ersten fünf Grand Prix gewann der 26-Jährige vier, zuletzt am Sonntag in Shanghai. „Warum sollte man dieses Team verlassen wollen?“, sagte Horner.

Mercedes läuft den eigenen Ansprüchen bisher hinterher

Mercedes muss einen Ersatz für Rekordweltmeister Lewis Hamilton finden, der im nächsten Jahr Carlos Sainz bei Ferrari ersetzt. Zu Beginn der Saison sagte Wolff, dass er Verstappen „gerne” verpflichten würde. Auch wenn Red Bull das schnellste Auto habe, glaube der Österreicher nicht, „dass das der einzige Grund ist, warum man dort bleibt, wo man ist”.

Doch die Silberpfeile laufen ihren Ansprüchen bislang klar hinterher. Hamilton und sein Teamkollege George Russell konnten in diesem Jahr bisher nur 52 Punkte einfahren, Verstappen und Sergio Perez im Vergleich 195. Für Horner offenbar ein klares Argument gegen einen Wechsel. Außerdem: „Sie liegen sogar hinter ihren Kunden”, sagte er. Tatsächlich fehlen Mercedes 44 Zähler auf Motoren-Kunde McLaren. (sid/pu)