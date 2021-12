Seit knapp 40 Jahren ist Karlheinz Hauser in der Spitzengastronomie tätig, verbrachte davon fast 20 im „Seven Seas“, einem Gourmetrestaurant auf dem Blankeneser Süllberg. Diesen Abschnitt schließt der Koch nun aber. Stattdessen arbeitet Hauser künftig in der Formel 1.

„Ich freue mich riesig. (…) Das ist natürlich absolute Königsklasse“, so der 54-Jährige im „Hamburger Abendblatt“. Sein neuer Arbeitsplatz: der legendäre McLaren-Rennstall. Dort werde Hauser künftig mit einem Team aus 18 Mitarbeitern, darunter auch Vertraute aus der Hamburger Zeit, das Catering verantworten, heißt es.

Karlheinz Hauser arbeitet künftig für den McLaren-Rennstall

Zum Antritt seiner neuen Aufgabe müssen aber erst mal einige logistische Herausforderungen gemeistert werden. So soll am 7. Januar die erste Ladung an Waren den Hamburger Hafen in Richtung Bahrain verlassen, knapp zwei Wochen später folge ein Transport nach Melbourne, wo im April 2022 der Große Preis von Australien stattfindet.

Die erste Verbindung in die Autowelt ist der Job bei McLaren für Hauser, der sich selbst als „autoverrückt“ bezeichnet, aber nicht. In beratender Funktion ist er beispielsweise für Porsche tätig, zudem betreibt er gemeinsam mit Mercedes-Benz zwei Restaurants namens „Poké You“.

Und auch in der Formel 1 könnte Hauser künftig häufiger anzutreffen sein, dem Bericht zufolge laufen bereits die Verhandlungen mit einem weiteren Rennstall.