Vor dem Formel-1-Debüt: Das erwarten Experten von Mick Schumacher

Der frühere Formel-1-Pilot Hans-Joachim Stuck prophezeit Mick Schumacher eine große Karriere in der Motorsport-Königsklasse. Der einstige Mercedes-Boss Norbert Haug ist skeptischer – aber beide Koryphäen fordern die Öffentlichkeit zu Geduld mit dem Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auf.

„Höchsten Respekt“ habe er vor dem, was der 21-Jährige auf seinem Weg in die Formel 1 erreicht habe, sagte Stuck: „Nun muss man ihm die nötige Zeit geben. Er muss sich Erfahrung holen, das System Formel 1 verstehen. Wenn er das zwei Jahre lang getan hat und dann ein gutes Auto bekommt, wird er garantiert gewinnen“, führte der 74-malige Grand-Prix-Teilnehmer aus, der am Neujahrstag 70 Jahre alt wird.

Der deutsche Formel-1-Pionier Hans-Joachim Stuck traut Mick Schumacher eine Menge zu imago images/Eibner Europa Foto:

Schumacher sei aufgrund seiner Familiengeschichte „unglaublichen Belastungen“ ausgesetzt, umso höher seien seine Titelgewinne trotz des öffentlichen Drucks in der Formel 3 im Jahr 2018 sowie 2020 in der Formel 2 zu bewerten.

Formel 1-Debüt: Das sagen Stuck und Haug über Mick Schumacher

Schumacher fährt 2021 in der Formel 1 für den Hinterbänkler Haas. Der US-Rennstall kooperiert aber eng mit Ferrari – dem Rennstall, mit dem Michael Schumacher von 2000 bis 2004 die Weltmeisterschaft gewann.

Norbert Haug prägte die goldenen Rennjahre von Mercedes in der Formel 1 entscheidend mit imago images/HochZwei Foto:

Auch der frühere Mercedes-Motorsportchef Haug drückt beim Formel-1-Debüt die Daumen – allerdings mit niedrigen Erwartungen. „Ich wünsche Mick die ersten Punkte sehr. Aber: Wie bei George Russell deutlich gesehen: Im Mercedes an der Spitze des Feldes auf Siegesfahrt, im Williams am Ende des Feldes“, schrieb der Experte in einem analytischen Beitrag für den „Sportbuzzer“. Das Haas-Team müsse sich „gemeinsam mit Mick konsequent weiterentwickeln, dann gibt es auch Punkte“, meinte der 68-Jährige.

Das könnte Sie auch interessieren: „Inspiration Greta“: Vettel fordert Öko-Revolution in der Formel 1

Der 21-jährige Schumacher junior feiert seine Premiere beim Rennen in Melbourne, falls der Grand Prix trotz der Corona-Krise am 21. März durchgeführt wird.