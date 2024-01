Von Bahrain bis Las Vegas: Diese Formel-1-Rennen laufen 2024 im Free-TV

RTL und der Pay-TV-Sender Sky haben im Dezember eine zweijährige Kooperation verkündet. Dazu gehören auch sieben Formel-1-Rennen, die RTL 2024 im Free-TV zeigt. Nun stehen die Grand Prix fest.

RTL und der Pay-TV-Sender Sky haben sich auf die sieben Formel-1-Rennen geeinigt, die der Kölner Sender in diesem Jahr im Free-TV zeigt. Demnach berichtet RTL außer vom Auftakt-Grand-Prix in Sakhir/Bahrain (2. März) noch von den Rennwochenenden in Budapest (21. Juli), Spa-Francorchamps/Belgien (28. Juli), Zandvoort/Niederlande (25. August), Monza (1. September), Baku/Aserbaidschan (15. September) und Las Vegas (24. November). Zuerst hatten die „Bild“ und die „Sport Bild“ (Mittwoch) berichtet.

Durch die Dominanz von Verstappen weniger Zuschauer

Zudem wird der Kölner Sender an jedem Rennwochenende das Qualifying oder den Sprint entweder bei RTL oder auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform „RTL+“ präsentieren. Sky überträgt alle 24 Renn-Wochenenden komplett, 17 Rennen sind exklusiv.

Die Vereinbarung ist Teil einer auf zwei Jahre angelegten Partnerschaft zwischen Sky und dem langjährigen Rechteinhaber RTL. Die Dominanz von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte Sky in der abgelaufenen Saison viele Zuschauer gekostet.

Neben Rechten an der Formel 1 teilen RTL und Sky ebenfalls den Fußball auf

RTL war von 1991 bis Ende 2020 Stammsender der Formel 1 im Free-TV. 2021 und 2022 hatte der Kölner Sender noch per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen übertragen, sich aber nach sinkenden TV-Quoten Anfang 2023 gegen einen neuen Kontrakt entschieden. Die Suche nach einem RTL-Nachfolger blieb erfolglos, weshalb Sky vier Rennen als frei empfangbare Live-Übertragungen via YouTube, TikTok und Sky Sport zeigte.

Im Rahmen der Kooperation mit RTL darf Sky künftig pro Spieltag zwei Partien der Fußball-Europa-League oder Europa Conference League zeigen. RTL erhält neben der Formel 1 noch die Rechte für wöchentlich ein Spiel der englischen Premier League sowie pro Jahr drei Konferenzschaltungen der 2. Fußball-Bundesliga.

Die erste gab es am vergangenen Sonntag beim ersten Rückrunden-Spieltag. Die nächsten Zweitliga-Konferenzen sind für die Sonntag-Spiele des 32. Spieltages (5. Mai) und den Auftakt der kommenden Zweitliga-Saison (4. August) geplant. (lg/dpa)