Überraschung: Formel-1-Team verpflichtet Fußball-Legende Zinedine Zidane

Am Donnerstag präsentierte Alpine seinen neuen Rennwagen A523 für die kommende Formel-1-Saison. Neben dem Auto gab es aber auch noch zwei personelle Überraschungen: Zum einen ist die deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch nun Teil der Alpine Academy – zum anderen aber wird außerdem kein Geringerer als Fußball-Legende Zinedine Zidane neuer Botschafter des Teams sein.

Neben seiner Rolle als Botschafter wird Zidane auch als Sponsor der Gleichstellungsprogramme Rac(H)er und Concours Excellence Mecanique fungieren. Diese Programme sollen vor allem jungen Talenten helfen, ihre Träume zu verwirklichen. „Ich denke, es ist wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass sie, egal woher sie kommen, eines Tages die Champions von morgen werden können, egal welchen Lebensweg sie wählen, und dass sie immer an ihre Träume glauben sollten“, sagte der Franzose im Rahmen der Präsentation.

Zinedine Zidane als Inspiration fürs ganze Team

Zidane und das Team um Alpine-Geschäftsführer Laurent Rossi hatten sich an einem Rennwochenende in der vergangenen Saison das erste Mal getroffen und sich lose auf eine Zusammenarbeit geeinigt. „Ich bin sehr glücklich, nun Teil dieses Teams sein zu können“, schwärmt Zidane. Gerade als Franzose und Formel-1-Fan habe er zudem eine besondere Zuneigung zu Alpine.

Auch Rossi schwärmt von dem französischen Weltmeister: „Zinedine Zidane ist nicht nur ein großer Champion und eine Sportlegende, sondern auch ein engagierter Mann, der sich entschieden hat, seine globale Präsenz zu nutzen, um junge Menschen zu inspirieren und den Wandel zur Schaffung von Chancengleichheit voranzutreiben“. Zidane habe eine innere Überzeugung, „gleiche Möglichkeiten für alle zu schaffen“. Der Franzose stelle einfach eine Inspiration für das ganze Team dar, so Rossi. Die Partnerschaft erfülle ihn daher „mit großem Stolz“.

Sophia Flörsch wird Teil der Alpine Academy

Eine weitere Überraschung ist die Aufnahme von Sophia Flörsch in das Nachwuchsprogramm der Alpine Academy. „Der Beitritt zur Alpine Academy ist eine Ehre und eine große Chance für meine Karriere“, erklärte die 22-Jährige, die in der kommenden Saison wieder in der Formel 3 für das Team PHM an den Start gehen wird. „Ich habe große Ambitionen und bin mir sicher, dass ich durch die Anwendung des Wissens und der Expertise von Alpine nur wachsen kann. Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel zu beginnen und die Marke Alpine auf der globalen Bühne zu vertreten.“

Ihrem großem Traum, der Formel 1, ist Flörsch durch diesen Schritt auf jeden Fall wieder ein kleines Stück näher gekommen. Ihr erstes Rennen fährt sie am 4. März im Rahmenprogramm der Formel 1.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamilton mit klarer Ansage an FIA: „Nichts wird mich davon abhalten!“

Das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison findet am 5. März in Bahrain statt.