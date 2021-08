Dan Ticktum muss sich für seine Formel 1-Karriere einen neuen Rennstall suchen – schon wieder. Denn der 22-Jährige teilte am Wochenende auf der Streaming-Plattform „Twitch“ ordentlich gegen seinen Teamkollegen Nicholas Latifi aus. Der Kanadier sei „scheiße“ und ein „Bezahlfahrer“, also bloß wegen eines dicken Bankkontos und nicht wegen seines Fahrtalents in der selbsternannten Königsklasse gelandet.

Die Quittung gab’s vom Arbeitgeber Williams Racing: Das Team setzte seinen Reserve- und Entwicklungsfahrer Ticktum am Dienstagabend auf die Straße, schmiss ihn auch aus dem eigenen Nachwuchsprogramm. Offiziell teilte Williams zwar keine weiteren Details zur Trennung mit, die Chronik der Ereignisse scheint allerdings vielsagend. Der Gefeuerte selbst äußerte sich später über Instagram: Die Trennung sei schon zuvor erfolgt, nur erst jetzt bekanntgegeben worden – weil Williams ihn 2022 nicht als Stammpiloten einsetzen wolle.

Formel 1: Williams schmeißt Testfahrer Dan Ticktum raus

Ob das Team diesen Gedanken überhaupt hatte, erscheint fraglich. Denn Nicholas Latifi sitzt fest im Sattel und das zweite Cockpit soll entweder weiter durch George Russell, sofern dieser nicht als Valtteri-Bottas-Nachfolger zu Mercedes wechselt, oder bei dessen Abgang Gerüchten zufolge durch den deutschen Routinier Nico Hülkenberg besetzt werden.

Dass ihn ein Formel-1-Team feuert, ist keine Premiere für Dan Ticktum – schon Red Bull hatte einst große Stücke auf den Briten gehalten, dann aber irgendwann wegen schlechter Ergebnisse die sprichwörtliche Schnauze voll gehabt. 2015 war Ticktum sogar für zwei Jahre, davon eines auf Bewährung, für sämtlichen Motorsport gesperrt worden: In der britischen Formel 4 hatte der damals 16-Jährige mehrere Autos verbotenerweise hinter dem Safety-Car überholt, einen Fahrer absichtlich von der Strecke abgeräumt und sämtliche Flaggen und Hinweise der Rennleitung missachtet.

Dan Ticktum fährt seit 2020 überwiegend in der Formel 2

Seit 2020 fährt Dan Ticktum hauptsächlich in der Formel-2-Serie. Und fällt auch dort oft als Rüpel auf: Bei einem Rennen in Silverstone kündigte er letztes Jahr im Teamfunk an, absichtlich in seinen Konkurrenten Louis Deletraz krachen zu wollen, wenn ihm dieser keinen Platz lasse. Beim Rennen in Baku im Juni beförderte Ticktum Theo Pourchaire und Marcus Armstrong in die Mauern des Stadtkurses. Anstelle einer Entschuldigung gab’s erst einmal einen Wutausbruch am Funk.

Dabei könnte Ticktum durchaus mit seinem Talent für Schlagzeilen sorgen. Als zweifacher Sieger des Macau-Grand Prix (2017, 2018), Vize-Formel-3-Europameister (2018) und Vize-Kart-Europameister (2013) bewies der Londoner jedenfalls, wozu er hinter dem Lenkrad fähig ist. Vielleicht kommt in diesem Jahr sogar noch die Krone für den Formel-2-Champion dazu: Vier Rennwochenenden vor Schluss liegt Ticktum nur 19 Punkte hinter dem Gesamtführenden Oscar Piastri.