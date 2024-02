Skandal um Boss Horner: Red Bull veröffentlicht Entscheidung

Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist nach den jüngsten Anschuldigungen gegen seine Person durch die interne Untersuchung entlastet worden. Das teilte der Konzern am Mittwochabend mit, drei Tage vor dem ersten Rennen der neuen Saison in Bahrain (Samstag, 16 Uhr MEZ/Sky und RTL). Der 50-Jährige dürfte damit Teamchef des Weltmeister-Rennstalls bleiben, auf die Zukunft des Teams ging der Konzern in seinem ersten Statement allerdings nicht ein.

„Red Bull kann bestätigen, dass die Beschwerde abgewiesen wurde. Die beschwerende Partei hat das Recht, Berufung einzulegen“, heißt es in dem Statement: „Red Bull ist überzeugt, dass die Untersuchung fair, gründlich und unbefangen war.“

Ermittlungen beendet: Horner darf bei Red Bull bleiben

Eine Mitarbeiterin hatte dem 50-Jährigen „unangemessenes Verhalten“ vorgeworfen. Red Bull beauftragte daher einen Ermittlungsanwalt, der daraufhin Informationen von allen Beteiligten sammelte und der Konzernspitze einen Bericht vorlegte. Seit Anfang Februar ist das Thema öffentlich bekannt, Details zu den Anschuldigungen wurden allerdings nie kommuniziert.

Horner, der seit 2015 mit dem ehemalige Spice-Girl Geri Halliwell verheiratet ist, hat die Vorwürfe stets abgestritten. „Es wurden einige Anschuldigungen erhoben, die ich voll und ganz zurückweise. Ich wirke an diesem Verfahren vollumfänglich mit und werde dies auch weiter tun, bis es abgeschlossen ist“, hatte Horner bei der Vorstellung des neuen RB20 Mitte Februar betont.

Er leitet Red Bull Racing seit dem Einstieg zur Saison 2005, unter seiner Führung gewann der anfangs belächelte Rennstall sieben Fahrer- sowie Konstrukteursweltmeisterschaften. Er ist auch dienstälteste Teamchef in der Königsklasse des Motorsports. Die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ hatte die Vorwürfe einer Mitarbeiterin zuerst öffentlich gemacht. (lg/sid/dpa)