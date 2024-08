Schwerer Unfall im Video: Deutscher Fahrer schrottet das Safety Car

Ungewöhnlicher Abflug in der Formel 1: Das Safety Car mit Pilot Bernd Mayländer ist am Donnerstag in Monza bei einer routinemäßigen Fahrt in der Parabolica-Kurve von der Strecke abgekommen, der 665 PS starke Sportwagen von Aston Martin schlug hart im Reifenstapel ein. Mayländer und seinem Beifahrer gehe es gut, teilte der Automobil-Weltverband FIA mit.

Aston Martin untersuche derzeit die Ursache, so die FIA weiter. Es gibt ein zusätzliches Safety Car für den Großen Preis von Italien (Sonntag, 15 Uhr/RTL und Sky), „sodass die Veranstaltung am Wochenende nicht beeinträchtigt wird“.

Here's the video of the Safety Car crashing at Parabolicapic.twitter.com/w1JyPaEnCO — RBR Daily (@RBR_Daily) August 29, 2024

Der frühere DTM-Pilot Mayländer (53) fährt seit 2000 das Safety Car der Formel 1. Dem Fachmedium „motorsport-magazin.com“ sagte er nach dem Unfall: „Ich habe irgendwann feststellen müssen, okay, gut, es bremst nicht so, wie es sein sollte. Jetzt müssen wir genau wissen: Warum, weshalb, wieso.“ (sid/mp)