Sebastian Vettel und Mick Schumacher sind bei der winterlichen Ausgabe des Race of Champions im Nations Cup vorzeitig ausgeschieden. Im schwedischen Pitea kam das Duo am Samstag mit dem viermaligen Formel-1-Weltmeister und dem Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher nicht über das Viertelfinale hinaus.

Gegen das amerikanische Duo Jimmie Johnson – siebenmaliger Nascar-Champion – und Colten Herta – jüngster IndyCar-Sieger – konnten sich Vettel und Schumacher im Schnee nicht durchsetzen. Die Duelle endeten nach zwei Siegen von Mick Schumacher und zwei Niederlagen von Vettel mit 2:2 – die Zeit sprach für das US-Team.

Viertelfinal-Aus für Sebsatian Vettel und Mick Schuhmacher beim Race of Champions

Im Finale des Wettbewerbs, in dem internationale Topfahrer aus verschiedenen Rennserien mit verschiedenen Wagen gegeneinander antreten, setzte sich das Team Norwegen mit Vater Petter und Sohn Oliver Solberg gegen die Amerikaner durch.

Vettel genoss dabei eine Fahrt als Co-Pilot bei Solberg Junior. „Ich hatte in dem Sinne nix Besseres zu tun. Wir waren ja schon früh raus“, sagte der Heppenheimer, der sich zwischendurch auch mal mit kurzer Hose und T-Shirt in den Schnee gewagt hatte. Am Sonntag stehen noch die Einzelrennen an. (dpa/fe)