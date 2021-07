Schumacher-Crash, Vettel-Aus: Verstappen schlägt Hamilton im Regen – Stinkefinger-Eklat

Jetzt haben wir endlich wieder eine spannende Formel 1 – mit Max Verstappen (23) rückt dem Dauer-Champion auf die Pelle. Im Regen-Chaos von Imola düpierte der Red-Bull-Herausforderer den von seiner 99. Pole-Position gestarteten Lewis Hamilton (36).

Der Weltmeister rutschte sogar von der Piste, kämpfte sich aber noch vom neunten auf den zweiten Platz. Dritter wurde Lando Norris (22) im McLaren. In der WM-Wertung führt Hamilton (holte sich den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde) nur noch hauchdünn mit 44:43 gegen seinen Herausforderer Verstappen.

Formel 1: Verstappen schlägt Hamilton im Regen-Chaos von Imola

„Lewis hat sich zwar den Zusatzpunkt geholt, aber die Saison ist lang“, drohte „Mad Max“. Hamilton konnte sein Glück kaum fassen: „Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich einen Fehler gemacht habe. Zum Glück konnte ich weiterfahren und zum Schluss noch die schnellste Runde fahren. Unglaublich.“

Formel 1: Abbruch nach Crash von Bottas und Russell



Während Hamiltons Ausrutscher glimpflich verlief, erwischte es Mercedes-Kollege Valtteri Bottas (31) heftig. Der Finne kam in der 34. Runde in der gefährlichen Tamburello-Kurve mit seinem designierten Nachfolger George Russell (23) ins Gehege. Dessen Williams geriet auf den Grünstreifen und schoss quer in Bottas’ Schwarzpfeil. Beide Autos krachten mit über 200 Stundenkilometern in die Streckenbegrenzung, Teile flogen umher und erforderten einen Rennabbruch.

Und zwischen Russell und Bottas flogen die Giftpfeile. Während der Brite schimpfte („Was zur Hölle macht der Idiot da!“), zeigte ihm der Fuck-you-Finne noch aus dem Cockpit den Stinkefinger. Pikant: Beide werden von Mercedes-Teamchef Toto Wolff (49) gemanagt, und der Österreicher war schon nach Bottas’ schwacher Quali (9.) sauer: „Leider fehlt uns vorne das zweite Auto.“ Gut möglich, dass bald Russell drin sitzt.

Imola-GP: Mick Schumacher zahlt Lehrgeld



Im Regen musste aber auch Mick Schumacher (22) Lehrgeld zahlen. Vor den Augen von Mama Corinna Schumacher (52) krachte der Haas-Jungstar in der Safety-Car-Phase in der 4. Runde wegen des Unfalls von Nicholas Latifi (25, Williams) beim Aufwärmen seiner Reifen in die Barriere. Frontflügel ab! Nach der Nasen-OP jagte Mick dem Feld hinterher und überholte seinen Haas-Kollegen Nikita Mazepin (22) für Rang 18.

Formel 1 in Imola: Vettel kassiert Strafe und scheidet aus



Sebastian Vettel (33) klebt weiter das Pech am Rennstiefel. Erst miese Quali (13.), und dann konnte sein Aston-Martin-Team ein Problem an der hinteren Bremsanlage nicht rechtzeitig beheben. Bittere Folge: Start aus der Boxengasse! Dafür kassierte er auch noch eine 10-Sekunden-Strafe.

Vettel motzte später: „Die Strafe ist der Rennleitung sehr spät eingefallen. Ich weiß nicht, vielleicht war die Kaffeemaschine voll.“

Vettel suchte sein Heil im frühen Wechsel auf Slicks, dümpelte aber auf dem drittletzten Platz herum. In der letzten Runde musste er seinen Aston Martin sogar wegen Getriebeproblemen in der Garage abstellen. „Sebastian kann einem leid tun. Das ist ja wie verhext für ihn“, sagte Sky-Experte Ralf Schumacher (45).