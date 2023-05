„Schon böse“: Quali-Abbruch! Leclerc sorgt für Formel-1-Chaos in Miami

Plötzlich ging alles, aber wirklich alles schief, und Max Verstappen saß fluchend in seinem Red Bull. Der Weltmeister hatte eigentlich alles im Griff gehabt, dann jedoch folgten ein Fahrfehler seinerseits, eine große Runde des Teamrivalen Sergio Pérez und dann eine Rote Flagge – nun spricht einiges dafür, dass Verstappen am Sonntag in Miami seine Führung im WM-Klassement verliert.

Beim fünften Saisonrennen (21.30 Uhr MESZ/Sky) startet Verstappen nur von Rang neun. Und Pérez ist mittlerweile irgendwie doch ein zäherer Gegner als erwartet, der Mexikaner war trotz zuvor eher schwacher Trainingssessions im entscheidenden Moment da und holte die Pole Position.

Max Verstappen ärgerte sich über seinen Fehler

Diese Situation sei „schon böse“, sagte Verstappen bei Sky: „Am Ende ist es mein Fehler.“ Pérez dagegen war erst so richtig stark, als es wichtig wurde. „Bis zur Quali war es mein wohl schlechtestes Wochenende in diesem Jahr“, sagte er, „ich habe es lange nicht geschafft, das Maximum aus dem Auto zu holen. Wenn man dann trotzdem oben ankommt, schmeckt es noch viel besser.“

Pérez könnte damit ein großer Doppelschlag gelingen. Am vergangenen Wochenende gewann er in Baku bereits den Sprint und das Rennen, nur noch sechs Punkte beträgt der Rückstand auf Verstappen. Mit einem weiteren Sieg würde er am Sonntag vorbeiziehen.

Pérez hat beim Formel-1-Rennen jetzt was zu verlieren

„Ich bin jetzt derjenige, der etwas zu verlieren hat“, sagte Pérez, „aber ich gehe mit Spaß ins Rennen.“ Großer Druck liegt schließlich auch auf Verstappen. Der Niederländer wirkte in den Trainings souverän, auch das Qualifying dominierte er zunächst – bis ins entscheidende Q3, als ein Fahrfehler auf der ersten schnellen Runde ihn in eine schlechte Position brachte. Als Verstappen gerade Anlauf für den zweiten Versuch nahm, rutschte Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit viel Tempo in die Bande. Es blieb kaum noch Zeit auf der Uhr, das Qualifying wurde vorzeitig beendet.

Wichtig wird für Pérez nun ein guter Start sein, gelingt der, spricht alles für ihn. Hinter dem 33-Jährigen gehen Fernando Alonso im Aston Martin und Ferrari-Pilot Carlos Sainz ins Rennen. Kevin Magnussen im Haas nutzte das Durcheinander für einen ganz starken vierten Startplatz, sein Teamkollege Nico Hülkenberg verpasste die Top 10 nach einem Verbremser. Der Deutsche startet von Rang 12.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Kilo Drogen in Schuhen versteckt: Ex-Nationalspieler erneut verhaftet

Für Mercedes ist es schon jetzt ein enttäuschendes Wochenende. George Russell schaffte es immerhin ins letzte Qualifying-Segment und wurde letztlich Sechster, Rekordweltmeister Lewis Hamilton haderte angesichts von Rang 13. Verstappen wird aus dem Mittelfeld nun eine schnelle Aufholjagd benötigen, um möglichst früh an Pérez heranzukommen. Für weitere Unsicherheiten bei allen Beteiligten könnte übrigens das Wetter sorgen: Vor dem Start könnte es Regen geben. (mp/sid)