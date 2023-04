Schock beim Motorrad-Rennen: Italiener wird überrollt und stirbt an der Strecke

Der Motorrad-Sport wird erneut von einem tödlichen Unfall geschockt. Nur einen Monat nachdem der 27-jährige Franzose Clément Stoll am 17. März bei Testfahrten in seiner Heimat ums Leben kam, ist der italienische Rennfahrer Fabrizio Giraudo am Sonntag bei einem Amateur-Rennen in Misano tödlich verunglückt.

Der 46-Jährige war ausgangs der ersten Runde in einen Crash mit drei anderen Motorrädern verwickelt, er kam zu Fall und wurde von einer nachfolgenden Maschine überrollt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb Giraudo noch an der Unfallstelle. (mp/sid)