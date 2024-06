„Sag es mir ins Gesicht!“ Verstappens Vater rechnet mit Red-Bull-Boss Horner ab

Die dauerhafte Fehde zwischen Jos Verstappen und Red Bulls Teamchef Christian Horner hat sich auch in Österreich öffentlich fortgesetzt. Der Vater von Max Verstappen wird im Rahmenprogramm des Grand Prix in Spielberg nicht wie ursprünglich geplant an einem Legenden-Rennen teilnehmen – Schuld soll Horner sein.

„In den vergangenen Tagen habe ich von einigen Quellen gehört, dass Christian Horner alles in seiner Macht stehende getan hat, um mich nicht fahren zu lassen“, ließ Jos Verstappen sich im niederländischen „Telegraaf“ zitieren: „Da denke ich doch: Sag es mir ins Gesicht. Ich finde das sehr enttäuschend.“

Christian Horner und Jos Verstappen schon länger im Streit

Beim niederländischen Fachportal „Formule1.nl“ legte Jos Verstappen nach. „Kindisch“ sei das Verhalten von Horner, „ich bin komplett fertig mit ihm, das ist ja wie auf dem Spielplatz.“

Horner indes wies all das im Rahmen der obligatorischen Teamchef-Presserunde zurück. „Ich habe da gar kein Veto-Recht, die Legenden-Parade wird von der Strecke organisiert“, sagte der Brite, „was immer Jos‘ Problem ist, das will ich nicht kommentieren. Mein Fokus liegt auf Max, er ist unser Fahrer, er ist derjenige, mit dem wir einen Vertrag haben.“

Die Probleme zwischen dem Teamchef und dem Vater des Weltmeisters sind seit dem Frühjahr offensichtlich. Horner war damals von einer Mitarbeiterin „unangemessenes Verhalten“ vorgeworfen worden, nach einer lediglich internen Untersuchung wurde die Beschwerde abgewiesen. Verstappen forderte im Zuge dessen aber mehrfach lautstark das Aus für Horner, das Team werde sonst „explodieren“.

Gerüchte um Verstappen-Wechsel zu Mercedes

Darüber entstanden auch die bis heute anhaltenden Spekulationen, ob Max Verstappen das Team trotz eines Vertrags bis 2028 bald verlassen könnte. Mercedes buhlt ausdauernd um den Niederländer, auch in Österreich bekräftigte Motorsportchef Toto Wolff das Interesse der Silberpfeile.

„Wenn Mercedes nächstes Jahr einen Verstappen im Auto haben möchte“, sagte Horner dazu, „dann könnte Jos ja verfügbar sein.“ (aw/sid)