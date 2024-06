Regen-Chaos in Kanada: Verstappen behält kühlen Kopf

Max Verstappen hat den vom Wetter durcheinandergewirbelten Großen Preis von Kanada gewonnen und die Führung in der Formel-1-Weltmeisterschaft ausgebaut. Der Titelverteidiger triumphierte mit seinem Red Bull in Montréal vor den beiden Briten Lando Norris (McLaren) sowie George Russell (Mercedes) und gab damit die passende Antwort auf das aus seiner Sicht verkorkste Rennen in Monaco.

Denn Verstappen fuhr nicht nur nahezu fehlerlos zum sechsten Saisonsieg, er profitierte zudem von einem ganz schwachen Auftritt seines Rivalen Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot, der jüngst bei seinem Heimrennen im Fürstentum gewonnen hatte, schied in Montréal aus und blieb ohne Punkte.

Hülkenberg fährt auf den elften Platz

„Das war nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Das war richtig, richtig gut“, funkte Verstappen an die Box: „Das fühlt sich toll an.“

Damit baute Verstappen sein Polster auf Leclerc auf 56 Zähler aus. Norris liegt als WM-Dritter 63 Punkte hinter dem Niederländer. Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) fuhr ein ordentliches Rennen und gewann als Elfter erneut das teaminterne Duell mit dem Dänen Kevin Magnussen. Verstappens Teamkollege Sergio Pérez (Mexiko) schied zum Abschluss eines schwachen Wochenendes nach einem Fahrfehler aus.

Pérez scheidet nach Fahrfehler aus

„Die größte Herausforderung wird das Wetter werden“, hatte Russell kurz vor dem Rennstart bei Sky gesagt. Doch den Sieg traue er sich trotz der schwierigen Bedingungen „auf jeden Fall“ zu.

MOPO Die neue WochenMOPO – ab Freitag wieder überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Mein Plan für den Elbtower: Wie der Hamburger Unternehmer Dieter Becken die Ruine mit Leben füllen möchte

– Wahl am Sonntag: Warum die EU-Abstimmung so wichtig ist, welche Partei im Bezirk am besten zu Ihnen passt

– 849 Euro für ein WG-Zimmer: Die teuerste Abstellkammer der Stadt

– 20 Seiten Sport: Was es für den neuen HSV-Boss Stefan Kuntz jetzt alles zu tun gibt – und was HSV-Legende David Jarolim exklusiv zur Stimmung im Verein sagt

– 28 Seiten Plan7: Wo Hamburger Promis wie Mirja du Mont und Alexander Klaws essen gehen

Der Mercedes-Pilot erwischte dann auch einen guten Start und behauptete seine Führung vor Verstappen und Norris recht souverän. Während sich das Feld aufgrund der schlechten Sicht bei nasser Strecke vorsichtig nacheinander aufreihte, fuhren Hülkenberg und Magnussen zügig nach vorne.

Magnussen zwischenzeitlich auf Platz vier

Die beiden Haas-Piloten hatten als einzige auf Regenreifen gesetzt, während der Rest des Feldes auf Intermediates unterwegs war. Die Taktik ging zunächst auf, Magnussen war in der vierten Runde bereits nach zahlreichen Überholmanövern auf dem vierten Platz.

MOPO

Haben Sie mehr Fachwissen als die MOPO-Sportredakteure? Dann machen Sie jetzt mit bei unserem EM-Tippspiel, messen Sie sich mit den MOPO-Reportern und gewinnen Sie nach jedem Spieltag tolle Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro! Hier kostenlos anmelden, mitmachen und gewinnen!

Doch weil es in der Folge abtrocknete, mussten die beiden in die Box und andere Reifen aufziehen, somit fanden sie sich weiter hinten wieder.

Norris nach Boxenstopp von Platz eins auf drei

Vorne kam leistete sich Verstappen bei der Jagd nach Russell einen ganz seltenen Fehler, sodass Norris plötzlich nah heranrückte. Der McLaren-Pilot übernahm dann in der 21. Runde mit zwei starken Überholmanövern gegen Verstappen und Russell dann auch schnell die Führung. Kurz darauf kam auch Verstappen an Russell vorbei, als diesem ein Ausritt unterlaufen war.

Doch Norris‘ Führung war schnell Geschichte, als das Safety Car auf die Strecke kam, weil der US-Amerikaner Logan Sargeant (Williams) in die Bande gekracht war. Verstappen und Co. kamen in der Folge an die Box für einen Reifenwechsel, Norris zog erst in der Runde danach nach – und fand sich dann auf dem dritten Platz wieder.

Sainz und Albon kollidieren

Verstappen ergriff diese Chance entschlossen und verwaltete seine Führung souverän, bis er zum erneuten Reifenwechsel in die Box kam. Dadurch rutschte Norris kurzzeitig an die Spitze, doch Verstappen zog nach einem weiteren Stopp des Briten wieder vorbei.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach dramatischer Fehlentscheidung: Zverev verliert Finale der French Open

Eine weitere Safety-Car-Phase nach einer Kollision von Carlos Sainz (Spanien/Ferrari) und Alexander Albon (Thailand/Williams) sorgte dann noch mal für Spannung. (sid/mp)