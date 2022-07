Jetzt aufs Podium? So sieht Mick Schumacher die Chancen

Trotz seines Aufschwungs mit den ersten WM-Punkten sieht Mick Schumacher das Formel-1-Podest noch weit entfernt. „Ein Podium wäre natürlich klasse. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, wenn es ein normales Rennwochenende ist“, sagte Schumacher im Interview mit Sky.

Schumacher (23) war mit einem achten Platz in Silverstone in seiner zweiten Saison in der Königsklasse erstmals in die Punkte gefahren, eine Woche später ließ er in Österreich direkt einen sechsten Rang folgen. „Ich habe sehr viel Spaß gehabt“, versicherte Schumacher, der möglichen Updates an seinem Haas-Boliden positiv gegenübersteht: „Ich bin mir sicher, dass uns die Upgrades, die wir bringen werden, noch ein Stück weiter nach vorne bringen werden. Und wenn es nicht so sein sollte, haben wir immer noch ein Paket, das gut läuft.“

Dabei startete die Saison von Formel-1-Legende Michael Schumacher alles andere als vielversprechend. In den Rennen in Saudi-Arabien und Monaco baute der deutsche zwei verheerende Unfälle, für die der 23-Jährige viel Kritik, auch von seinem eigenen Rennstall einstecken musste. Auch in Silverstone landetet Schumacher im Qualifying lediglich auf dem vorletzten Platz, bevor er sich im Rennen auf Platz acht durchsetzen konnte. (sid/pw)