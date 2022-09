Noch kein Cockpit für 2023: Neue Gerüchte um Mick Schumacher

In der Formel 1 wird auch über Williams als möglichen neuen Rennstall für Mick Schumacher spekuliert. Das Traditionsteam aus England hat ein Cockpit für mehrere Jahre an Alexander Albon (26) aus Thailand vergeben. Der Kanadier Nicholas Latifi (27) ist trotz üppiger Mitgift dagegen ein Streichkandidat für 2023.

„Das Problem ist: Wenn ich dazu eine Meinung äußere, machen die genau das Gegenteil. Also sage ich am Besten gar nichts“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff lachend zu den Spekulationen über Williams und Schumacher.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff stellt sich hinter Schumacher

Mercedes beliefert Williams mit Motoren. Mick Schumachers Vater, Rekordweltmeister Michael Schumacher, fuhr vor seinem Karriereende für die Silberpfeile.

Mick Schumacher sei ein „klasse Junge“ und „auf jeden Fall jemand, der es verdient, in der Formel 1 zu fahren“, sagte Wolff weiter. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft bei Haas zum Jahresende aus.

Das US-Team hat den Dänen Kevin Magnussen für die kommende Saison fix, beim zweiten Stammcockpit spielt es auf Zeit. „Wir sind nicht in Eile“, betonte Teamchef Günther Steiner beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort am vergangenen Wochenende.(dpa/tw)