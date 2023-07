Nanu? Warum bei Sky heute Kinder die Formel 1 moderieren

Drei Kinder als Reporter und Promi-Kommentator Frank Buschmann sollen die Formel 1 bei Sky einem jüngeren Publikum näher bringen. Die Sky-Aktion Next Generation erlebt am Sonntag ab 14 Uhr bei dem Bezahlsender ihre Premiere im Motorsport.

Die Reporter-Talente Phoenix (12) und Karl (14) sollen dann an der Seite von Buschmann und Rennfahrerin Sophia Flörsch den elften Saisonlauf auf dem Hungaroring kommentieren. Die zehn Jahre alte Ruby führt am Streckenrand gemeinsam mit Sky-Reporterin Sandra Baumgartner Interviews.

Formel 1: Sky überträgt Großen Preis von Budapest kostenfrei

Die Formel 1 unterstützt die spezielle Übertragung mit auf Kindern zugeschnittenen Grafiken und Animationen. Zudem sollen Avatare aller 20 Formel-1-Piloten die Sendung beleben. Bei Sky gab es ähnliche Aktionen für jüngere Zuschauer bereits bei Fußball-Übertragungen. Nach Angaben des Senders sahen dabei 600.000 Menschen zu.

Die normale Live-Berichterstattung vom Rennen in Budapest wird Sky am Sonntag auch kostenfrei anbieten. Zu sehen sind die Bilder aus Ungarn dann auch auf dem Youtube-Kanal und in der App von Sky Sport sowie auf „skysport.de“. Es ist das zweite Rennen nach dem Großen Preis von Spanien in Barcelona im Mai, das Sky auf diesem Weg überträgt.

Sky zeigt seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1. RTL hatte in den beiden vergangenen Jahren per Sub-Lizenz jeweils vier Rennen übertragen, sich aber Anfang des Jahres gegen einen neuen Kontrakt mit dem Pay-TV-Sender entschieden. Die Suche nach einem RTL-Nachfolger blieb erfolglos. Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen pro Saison vier Rennen frei empfangbar zu sehen sein. (aw/dpa)