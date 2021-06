Nach Horror-Crash: Dieses Foto ist ein Wunder! Grosjean grüßt aus dem Krankenhaus

Das Wunder von Bahrain: Formel-1-Pilot Romain Grosjean verlässt das Flammenmeer fast unverletzt. Foto: imago images/Motorsport Images Das Wunder von Bahrain: Formel-1-Pilot Romain Grosjean verlässt das Flammenmeer fast unverletzt. imago images/Motorsport Images Foto:

Es ist unglaublich: Der französische Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat seinen Horrorcrash beim Großen Preis von Bahrain ohne Brüche überstanden! Das gab der Haas-Rennstall am Sonntagabend bekannt.

Der 34-Jährige werde „die Nacht im Krankenhaus verbringen, um die Verbrennungen an beiden Handrücken zu behandeln“, die er bei seinem Unfall in der ersten Runde erlitt.

Nach Horrorcrash in der Formel 1: Romain Grosjean meldet sich aus dem Krankenhaus



Bei Instagram meldete sich Grosjean in einer Videobotschaft wenig später selbst zu Wort: „Ich will euch nur sagen, dass ich okay bin. Danke für all die Nachrichten. Vor ein paar Jahren war ich nicht für den Halo (Cockpitschutz in der Formel 1; d. Red.), aber ich denke, er ist das Beste, was der Formel 1 passiert ist. Ohne ihn könnte ich jetzt nicht zu euch sprechen. Also danke.“

Der Franzose soll am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Bolide des von Position 19 gestarteten Grosjean wurde nach einer Berührung mit dem AlphaTauri des Russen Daniil Kwjat mit etwa 250 km/h in eine Leitplanke befördert. Der Wagen wurde in zwei Teile gerissen und fing sofort Feuer.

Das Wunder von Bahrain: Formel-1-Pilot Romain Grosjean verlässt das Flammenmeer fast unverletzt. imago images/Motorsport Images Foto:

Grosjean, der 27 Sekunden lang der Hitze ausgesetzt war, konnte sich selbständig aus dem Wrack befreien. „Es ist ein Wunder , dass er da in einem Stück rausgekommen ist“, sagte Ex-Weltmeister Damon Hill bei Sky.

Spekulation: Ersetzt Mick Schumacher Romain Grosjean?

Derweil kamen Spekulationen auf, Mick Schumacher (21) könne ihn im zweiten Rennen in Bahrain (6. Dezember) ersetzen.

Der Formel-2-Jungstar bekommt ja bei Ferrari-Kunde Haas einen Formel-1-Vertrag für 2021 und könnte einfach früher sein Debüt geben.

Doch dazu wird es nicht kommen. Michael Schumachers Sohn ist seit seinem ersten Formel-1-Test im März 2019 im Alfa Romeo kein F1-Auto mehr gefahren und fährt kommendes Wochenende in Bahrain seine beiden Finalrennen in der Formel 2. Da steht er kurz vorm Titel.

Im Hauptrennen wurde er Vierter (vom 10. Startplatz) und im Sprintrennen Siebter (von fünf). Damit vergrößerte er seinen Vorsprung auf WM-Rivale Callum Ilott (22) auf 14 Punkte. Nach seinem zweiten Platz im Hauptrennen bezahlte der Brite einen zu gewagten Angriff auf Mick teuer. Ilott schoss zwischen Mick und Red-Bull-Junior Yuki Tsunoda (20) durch und krachte dem Japaner ins Auto. Er kassierte eine Zeitstrafe und fiel aus den Punkten.

Formel 1: Pietro Fittipaldi wird Romain Grosjean in Bahrain ersetzen

In den letzten Runden riskierte Mick nichts mehr und fiel von Rang fünf auf sieben zurück. Es gewann sein Prema-Kollege Robert Shwartzman (21) vor seinem künftigem Haas-Kollegen Nikita Mazepin (21).

Mick kann nun im ersten der beiden letzten Bahrain-Rennen am Samstag (13.10 Uhr) seinen Titel perfekt machen. Danach soll sein Aufstieg in die Formel 1 verkündet werden.

Wie Haas am Montag mitteilte, wird statt Schumacher der Brasilianer Pietro Fittipaldi (24) sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse für den verletzten Franzosen geben. Nach seinen Handverletzungen sei Grosjean nicht in der Lage am kommenden Wochenende zu starten.

Es sei das Beste für ihn, mindestens ein Rennen auszusetzen, sagte Teamchef Günther Steiner nach einem Besuch bei Grosjean im Krankenhaus. Fittipaldi war schon in den vergangenen beiden Jahren Haas-Testfahrer.