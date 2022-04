Nach Aus in der Formel 1: Millionen-Villa von Mazepin beschlagnahmt

Auf den Sanktionslisten, die die EU im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine angefertigt hatte, steht mit Oligarchen-Sohn Nikita Mazepin auch jemand, der bis vor kurzem noch in der Formel 1 an der Seite von Mick Schumacher aktiv war. Nach dem Ausschluss aus der Motorsport-Eliteklasse droht Mazepin nun neuer Ärger: Die Polizei beschlagnahmte offenbar seine Villa in Italien.

Wie die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ berichtet, habe die italienische Finanzpolizei „Guardia di Finanza“ das Anwesen beschlagnahmt. Der millionenschwere Besitz von Mazepin in der Gemeinde Olbia auf Sardinien gehe dem Bericht zufolge auf ein „ausländisches Unternehmen“ zurück, welches dem Milliardär und Vater von Mazepin, Dmitry Arkadievich Mazepin, gehören soll.

Dmitry Mazepin gilt als enger Putin-Vertrauter. Dem Oligarchen gehört unter anderem der russische Chemie-Gigant Uralchem.

Formel 1: Vater von Nikita Mazepin gilt als Putin-Vertrauer

Dmitry Mazepin hatte am Tag des russischen Überfalls auf die Ukraine an einer Sitzung mit Putin teilgenommen, auf der die Auswirkungen möglicher Sanktionen der westlichen Staaten diskutiert wurden. Mazepin und sein Vater landeten aus diesem Grund auf der Sanktionsliste der EU.

Dmitry Arkadievich Mazepin im Januar 2022 bei Russlands Präsidenten Vladimir Putin

Die Familie Mazepin ist allerdings nicht nur von EU-Sanktionen betroffen. Auch der internationale Automobil-Dachverband FIA sprach nach Kriegsbeginn persönliche Strafen aus, Rennstall Haas trennte sich von Nikita Mazepin. Der Sponsor Uralkali, bei dem Mazepin Senior Teileigentümer ist, arbeitet ebenfalls nicht mehr mit der Formel 1 zusammen.