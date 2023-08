Motorrad-Talent (22) stirbt nach schwerem Sturz

Der Motorradsport muss erneut einen Todesfall verkraften. Bei einer asiatischen Rennserie kam der Japaner Haruki Noguchi ums Leben. Er starb nach einem schweren Crash in Indonesien. Noguchi wurde nur 22 Jahre alt.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Sonntag bei einem Rennen der Asatischen Road Racing Championships (ARRC) ereignet. In Mandalika auf der indonesischen Insel Lombok kam es in der vierten Runde zu dem verhängnisvollen Crash, an dem mehrere Fahrer beteiligt waren. Das Rennen wurde abgebrochen.

Noguchi wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht, wo am Donnerstag „nach drei Tagen intensiver Behandlung“ der Tod des jungen Fahrers bekannt gegeben wurde. Noguchi galt als hoffnungsvoller Nachwuchsfahrer. In der Gesamtwertung der Rennserie hatte er auf dem zweiten Platz gelegen.