Mit nur 17 Jahren: Motorsport-Talent stirbt bei tragischem Unfall

Schock für die Motorsport-Welt: Im Alter von nur 17 Jahren ist das mexikanische Nachwuchstalent Federico Gutiérrez am vergangenen Wochenende bei einem Autounfall gestorben.

Bei der tödlichen Fahrt kollidierte Federico gemeinsam mit seinem Bruder Max in deren Porsche mit einem anderen Wagen. Während Federico bei dem Unfall ums Leben kam, wurde Max mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, sein Zustand sei stabil.

NASCAR spricht Federico Gutierrez’ Familie Beileid aus

Der Tod wurde durch NASCAR – die größte Stockcar-Motorsport-Serie Mexikos – sowie sein Team AM Racing bestätigt. Beide sprachen seiner Familie ihr Beileid aus.

In einem Twitter-Beitrag seines Teams heißt es: „AM Racing spricht der Gutierrez-Familie seine tiefsten Beileidsbekundungen wegen des Verlusts ihres Sohnes Federico aus. Fico war ein großes Mitglied der AM Racing-Familie und war in der vergangenen Saison oft mit seinem Bruder Max an der Strecke. Wir werden diese Erinnerungen immer in Ehren halten. Unsere Gedanken und Gebete sind nicht nur bei der Familie, sondern auch bei Max während seines Genesungs- und Trauerprozesses.“

Federico Gutiérrez galt als eines der größten Talente im Motorsport. Im Jahr 2010 nahm er erstmals an einem Kart-Rennen teil, später dann als jüngster Fahrer am 24-Stunden-Rennen in Mexiko. In der vergangenen Saison zeichnete ihn die NASCAR als Rookie des Jahres aus.

Sein Vater hat derweil Anzeige gegen den 80-jährigen Fahrer des anderes Autos erhoben. Zudem befanden sich noch zwei weitere Personen im Auto. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.