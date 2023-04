„Hatten fantastische Zeit“: Formel-1-Star Alonso trennt sich von TV-Moderatorin

Noch am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit hatte Fernando Alonso ein Jubelbild von sich und seinem Formel-1-Rennstall Aston Martin gepostet, nachdem sich der Spanier beim Großen Preis von Australien schon zum dritten Mal in dieser Saison auf den dritten Platz gesichert hatte. Am späten Abend dann gab er etwas ganz Privates bekannt: Alonso hat sich nach nur einem Jahr von seiner Freundin getrennt.

Auf Instagram teilten der Formel-1-Star und TV-Moderatorin Andrea Schlager mit, dass ihre „Beziehung als Paar zu Ende ist“. Alonso schrieb zu einem Bild des Ex-Paares, das seine Beziehung Anfang 2022 öffentlich gemacht hatte: „Wir waren sehr glücklich und hatten eine fantastische Zeit zusammen.“

Die werde man auch weiterhin haben, „aber mit einer anderen Art der Beziehung zueinander“, beschrieb der 41-Jährige. „Wir haben an verschiedenen Projekten gemeinsam gearbeitet, werden das auch weiter mit großer Liebe und Respekt voreinander tun.“

In Melbourne fuhr Alonso vor den Augen seiner Ex-Freundin aufs Podium – denn Schlager, die aus Österreich stammt, ist Moderatorin bei ServusTV. Nach dem für den Formel-1-Routinier erfolgreichen Rennen machten sie das Liebes-Aus also offiziell, der genaue Zeitpunkt der Trennung ist aber nicht bekannt.

„Wir dachten, dass es jetzt passt, euch das zu sagen“, schrieben Alonso und Schlager, die als Traumpaar galten und in der Vergangenheit immer wieder gemeinsame Liebesfotos im Netz geteilt hatten, in Richtung ihrer Follower. „Danke an alle, die uns unterstützt haben. In Liebe Fernando und Andrea!“