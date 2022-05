Leclerc rast auf Monaco-Pole, Verstappen ist Vierter und Vettel in den Top Ten

Die Voraussetzung, seinen Fluch zu besiegen, hat er geschaffen: Charles Leclerc konnte sich beim Qualifying zu seinem Heimrennen in Monaco am Samstag die Pole Position sichern. Der WM-Führende Max Verstappen hingegen startet von Position vier.

Leclerc, der 24 Jahre alte Ferrari-Pilot aus dem Fürstentum verwies am Samstag in der Formel-1-Qualifikation seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz. „Es ist etwas ganz Besonderes. Ich bin wirklich happy“, sagte Leclerc unter dem Jubel der Zuschauer. „Ich war am Limit.“

Der Spanier Sainz war 0,225 Sekunden langsamer als er. Max Verstappen, Vorjahressieger beim Großen Preis von Monaco, Weltmeister und WM-Spitzenreiter, kam im Red Bull auf den vierten Platz. Der Niederländer landete auch noch hinter seinem mexikanischem Teamkollegen Sergio Perez, der kurz vor dem Ende aber in die Leitplanken rutschte und vor dem legendären Tunnel für einen Stau und ein vorzeitiges Ende sorgte.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton musste sich im Mercedes in der K.o.-Ausscheidung beim Formel-1-Klassiker mit dem achten Rang zufriedengeben. Stallrivale George Russell landete auf Position sechs. Sebastian Vettel schaffte es im Aston Martin als Neunter in die Top Ten, Mick Schumacher wurde im Haas 15.

Pole-Mann Leclerc liegt im Klassement nach seinem vorzeitigen Aus zuletzt in Spanien sechs Punkte hinter Verstappen, der vor einem Jahr erstmals in Monaco gewonnen hatte. Bisher lastet auf Leclerc ein Heimfluch. Weder in der Formel 1 noch in der Formel 2 ist er in fünf Rennen ins Ziel gekommen. (dpa/pw)