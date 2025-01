Kurios: Formel 1-Star macht seinen Führerschein

Erst der Mercedes-Vertrag, dann der Führerschein: Andrea Kimi Antonelli darf nun auch am normalen Straßenverkehr teilnehmen. Der 18 Jahre alte Italiener, der in der kommenden Saison für Mercedes in der Formel 1 debütieren wird, hat seinen Führerschein gemacht. „Mission erfüllt”, schrieb Antonelli auf Instagram zu einem Foto, das ihn mit erhobenem Daumen in einem Fahrschulauto zeigt.

Die Fahrerlaubnis für die Königsklasse hatte der Teenager schon zuvor erhalten. Um in der Formel 1 fahren zu dürfen, benötigen die Piloten ein Superlizenz des Automobil-Weltverbands FIA. Kurios: Ein regulärer Führerschein zählt nicht zu den Voraussetzungen.

Antonelli, der bereits tausende Testkilometer in Formel-1-Autos abgespult hat, wurde im August als Stammfahrer von Mercedes für die Saison 2025 vorgestellt. Der Italiener ist Teamkollege vom Briten George Russell – und Nachfolger von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der zu Ferrari wechselte.