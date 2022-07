Aktivisten stürmen Formel-1-Rennstrecke nach Horror-Unfall

Kurz nach dem Start des Formel 1-Rennens im britischen Silverstone stockte den Motorsport-Fans der Atem. Nach einer Berührung mit Mercedes-Pilot George Russell rauschte der Chinese Guanyu Zhou kopfüber ins Kiesbett und überschlug sich mit seinem Auto über die Streckenbegrenzung. Die TV-Regie zeigte den schlimmen Unfall zunächst nicht in der Wiederholung. Das Rennen wurde sofort unterbrochen.

Die TV-Bilder zeigten als erstes den ebenfalls neben der Strecke stehenden Russell, der aus seinem Mercedes ausstieg und Richtung Zhous gecrashten Alfa Romeo durchs Kiesbett lief. Kurze Zeit später gaben die PR-Manager von Alfa Romeo erste Entwarnung. „Er ist okay“ hieß es aus der Boxengasse. Auch Alfa Romeos Sportdirektor Beat Zehnder bestätigte kurz darauf am Sky-Mikrofon, dass Zhou „spricht und keine äußerlichen Verletzungen hat“. Als klar war, dass es Zhou soweit gut geht, zeigte die Regie auch Wiederholungen vom Unfall. Zhou war nach dem Rennen bereits wieder im Fahrerlager dabei.

Albon im Krankenhaus

Der ebenfalls am Unfall beteiligte Alexander Albon (Williams) musste ebenfalls ins Medical Center gebracht werden und wurde kurze Zeit später zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.. Auch hier gaben die Team-Offiziellen Entwarnung, dass zumindest nichts Gravierendes passiert sei.

Das Rennen entwickelte sich nach dem Restart zu einem Spektakel, das besonders in den letzten Runden nach einer Safety-Car-Phase packende Duelle auf der Strecke bot. Am Ende setzte sich Ferrari-Pilot Carlos Sainz durch. Der Spanier gewann in seinem 150. Rennen das erste Mal einen Grand Prix in der Formel 1 und verwies Sergio Perez im Red Bull und Lokalmatador Lewis Hamilton im Mercedes auf die Plätze zwei und drei. Der WM-Führende Max Verstappen fuhr seinen Red Bull nach einigen technischen Problemen noch auf Rang sieben. Direkt dahinter holte Mick Schumacher im Haas seine ersten WM-Punkte im 31. Versuch. Sebastian Vettel wurde Neunter.

Auch Lewis Hamilton schob sich bei seinem Heimrennen in Silverstone frühzeitig von fünf auf drei. Als Zhou von der Strecke flog, war das Rennen dann schnell unterbrochen. Rote Flagge. Das Rennen konnte schließlich nach einer fast einstündigen Unterbrechung fortgesetzt werden. Beim Restart ging es aber in der ursprünglichen Startaufstellung weiter.

Aktivisten stürmen Formel 1-Strecke in Silverstone

Kurz nach dem schweren Unfall sind mehrere Demonstranten auf die Strecke gestürmt. Die Personen seien „umgehend entfernt“ worden, teilte der Weltverband FIA mit. Zuvor hatte die Polizei von Hinweisen auf geplante Proteste berichtet und vor Aktionen auf der Piste gewarnt. Bilder im Internet zeigten, wie Streckenposten offenbar einige Menschen auf dem Asphalt in Gewahrsam nehmen. Die Aktivisten waren anscheinend über die Zäune geklettert. Der Hintergrund blieb zunächst unklar. Nach Angaben der FIA liege der Fall nun in den Händen der Behörden.