Knochenbrüche beim Weltmeister: Testfahrten laufen aus dem Ruder

Schock für Aprilia: MotoGP-Weltmeister Jorge Martín hat bei einem schweren Sturz am ersten Tag der Testfahrten in Malaysia einige Verletzungen erlitten. Wie die Rennserie mitteilte, wurden bei Untersuchungen im Krankenhaus „ein Bruch in der rechten Hand und Brüche im linken Fuß“ beim Spanier diagnostiziert. Die Nacht werde Martín in der Klinik verbringen und anschließend in seine Heimat zurückkehren, „um sich am Fuß und an der Hand operieren zu lassen, die später in der Woche angesetzt ist“.

Der 27-Jährige hatte bei der Saisonvorbereitung in der zweiten Kurve des Sepang International Circuit die Kontrolle über seine Maschine verloren und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Nach dem Aufprall auf dem Asphalt, bei dem er mit Visier voran aufschlug, klagte Martín über Schmerzen im linken Fuß und an der rechten Hand. Kurz zuvor war er schon in der ersten Kurve weggerutscht, blieb aber unverletzt und konnte vorerst weiterfahren.

Auch Trackhouse-Pilot Raúl Fernández stürzte als weiterer Fahrer auf einer Aprilia-Maschine folgenschwer. Der 24-Jährige erlitt Hand- und Fußfrakturen und musste daher seine Teilnahme an den restlichen Testfahrten absagen. Gleiches gilt für den Italiener Fabio Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team/Ducati), der sich das linke Schlüsselbein gebrochen hat.