Hülkenberg (35): Einziger Deutscher in der Formel 1 hat keine Chance

Endlich. Endlich wieder zurück in der Formel 1. Endlich wieder mit Vollgas über die Strecke rasen. Nico Hülkenberg kam nach den ersten Kilometern bei den Testfahrten in Bahrain aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. „Es war cool, wieder im Auto zu sitzen – nach der langen Wartezeit“, sagte der 35-Jährige bei Sky.

Drei Jahre lang war Hülkenberg ohne Stammcockpit, kam nur zu einigen Aushilfseinsätzen. Der Emmericher hat geheiratet, ist Vater geworden, hat das Leben genossen. Doch die Sehnsucht nach der Formel 1 ließ ihn nicht los. „Die Spannung, der Thrill, der Kick“, sagte der Mann, der Mick Schumacher auf die Ersatzbank verdrängt hat, zuletzt.

Testfahrten in Bahrain: Hülkenberg legt im Haas los

Nun ist Hülkenberg als Stammpilot bei Haas zurück in der Formel 1 – als einziger deutscher Fahrer. Der Testauftakt in der Wüste lief so lala, kleinere Probleme bei der Zuverlässigkeit bremsten Hülkenberg aus, sodass er nicht sein ganzes geplantes Programm durchziehen konnte.

„Es geht darum, das Auto zu verstehen, zu lernen“, sagte Hülkenberg. Noch bis Samstag wird in Bahrain getestet, wo dann am 5. März auch die Saison startet: „Es wäre ein Wunder, wenn jetzt schon alles perfekt passen würde und ich überall ein super Gefühl habe.“

Wunderdinge dürfen die deutschen Fans von „Hülk“ sowieso nicht erwarten. Die großen Zeiten, als Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder auch Nico Rosberg um Siege und Titel kämpften, sind längst vorbei. Dafür ist der Haas schlicht nicht gut genug. „Es gibt überall noch Verbesserungspotenzial“, sagte der chancenlose Hülkenberg. Aber egal – er darf endlich wieder fahren. (tie/sid)