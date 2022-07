Polizei in Alarmstimmung: Aktivisten wollen Grand Prix in Silverstone stören

Mögliche Protestaktionen auf der Rennstrecke haben die Polizei vor dem Formel-1-Gastspiel in Silverstone in Alarm versetzt. Am gleichen Standort ist es schon einmal zu solch einem Fall gekommen.

Es gebe konkrete Hinweise darauf, dass eine Gruppe von Aktivisten plane, den Großen Preis von Großbritannien zu stören und dabei auch auf die Piste gelangen wolle, teilten die zuständigen Behörden der Grafschaft Northamptonshire mit.

„Eine befahrene Rennstrecke zu betreten, ist extrem gefährlich. Wenn Sie diesen rücksichtslosen Plan umsetzen, gefährden Sie Leben“, appellierte Chefinspektor Tom Thompson. Die Polizei kündigte verstärkte Einsatzkräfte und umfassende Maßnahmen an, um solche Protestaktionen zu unterbinden. „Jeder, der das Renn-Wochenende nutzen will, um ein Verbrechen zu begehen, wird gefasst werden“, versicherte Thompson. Er bat zudem um die Unterstützung aller Fans, die verdächtige Beobachtungen melden sollen.

Vor zwei Jahren waren in Silverstone vier Aktivisten der Umwelt-Initiative „Extinction Rebellion“ festgenommen worden. Sie hatten sich illegal Zutritt zur Rennstrecke verschafft und vor dem Start des Grand Prix ein Plakat ausgerollt. Ein Schockerlebnis war 2003 die Aktion eines Geistlichen, der während des Formel-1-Rennens auf die Strecke rannte und religiöse Plakate zeigte. Er wurde später zu einer kurzen Gefängnisstrafe verurteilt. (dpa/mvp)