Heiße Verhandlungen: Ferrari-Star tauscht wohl mit Hamilton das Cockpit

Lewis Hamilton ersetzt in der nächsten Formel-1-Saison Carlos Sainz bei Ferrari, der Spanier könnte im Gegenzug das Cockpit des Rekordweltmeisters bei Mercedes übernehmen. Laut der „Gazzetta dello Sport“ führe Sainz Gespräche mit dem Silberpfeil-Team, die Verhandlungen befänden sich demnach bereits in einer fortgeschrittenen Phase.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte zuletzt gesagt, dass er die Anzahl der möglichen Kandidaten für die Hamilton-Nachfolge bereits eingegrenzt hat. Wie viele Namen noch auf seiner Liste stehen, wollte der Österreicher dabei aber nicht verraten.

Formel 1: wechselt Sainz zu Mercedes?

Eigentlich gilt Weltmeister Max Verstappen als Wolffs Wunschkandidat, der Niederländer ist allerdings bis 2028 an Red Bull gebunden – soll in seinem Vertrag aber eine Ausstiegsklausel haben. Auch die Namen von Ex-Weltmeister Sebastian Vettel und Kimi Antonelli, Formel-2-Nachwuchshoffnung, wurden ins Gespräch gebracht. Fernando Alonso ist indes vom Markt, der Altmeister verlängerte am Donnerstag bei Aston Martin.

Sainz hat wohl mehrere Optionen

Sainz fährt bisher eine starke Saison. Der 29-Jährige holte in Australien nicht nur den bisher einzigen Saisonsieg für Ferrari, sondern war bisher auch immer schneller als sein Teamkollege Charles Leclerc – nur in Saudi-Arabien fiel er wegen einer Blinddarm-Operation aus.

Für die nächste Saison spreche er „natürlich mit einigen“ Teams und schaue, was „die besten Optionen für mich und meine Zukunft“ sind, sagte Sainz zuletzt und hofft, dass er „eher früher als später“ einen neuen Vertrag bei einem anderen Team unterschreiben kann. (sid/pu)