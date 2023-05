Zukunft? Hamilton (38) hat bei Mercedes noch nichts unterschrieben

Über den Verbleib vom Rekord-Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes wird derzeit heiß diskutiert. Sein Vertrag läuft nur noch bis Ende 2023, trotzdem möchte Hamilton bei seinem jetzigen Rennstall bleiben.

„Ich bin bei Mercedes glücklich“, sagte der 38-Jährige im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung La Stampa: „Wir haben zwar noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet, aber wir arbeiten daran.“

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Beziehung zu Motorsportchef Toto Wolff sei sehr positiv. „Ich bin seit 2013 bei Mercedes, wir haben uns sofort verstanden“, sagte Hamilton: „Er hat mir nie gesagt, jetzt muss du das oder das ändern. Er hat mich immer akzeptiert, wie ich bin.“

Hamilton über Vettel: „Derjenige, gegen den ich am liebsten gefahren bin“

Der Ende 2022 zurückgetretene Sebastian Vettel war in all den Jahren Hamiltons Lieblingsgegner: „Er war immer derjenige, gegen den ich am liebsten gefahren bin.“ Sein junger Teamkollege George Russell mache „einen großartigen Job und ist immer begierig, von meiner Erfahrung und den Ingenieuren zu lernen“, sagte Hamilton.

Das könnte Sie auch interessieren: Ecclestone: Mick Schumacher muss Traum von der Formel 1 vergessen

Wie lange er seine Karriere noch fortsetzen wird, lässt Hamilton vorerst offen. „Alles hängt davon ab, wie sehr ich mich anstrengen muss, um physisch und psychisch auf einem Toplevel zu bleiben.“ Seine Vorbilder seien NBA-Star LeBron James (38) und die erst vor einigen Wochen zurückgetretene Football-Legende Tom Brady (45): „Sie haben immer gezeigt, dass Alter keine Rolle spielen muss.“ (sid/cs)