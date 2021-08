Der Regenbogen hat auch die Formel 1 erreicht. Weltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel kritisieren die Regierung Ungarns scharf.

Seine Botschaft an die Ungarn trägt Sebastian Vettel auf den Füßen und auf dem Kopf. Mit weißen Sneakern spazierte der viermalige Weltmeister durch das Fahrerlager am Hungaroring, sie waren geschmückt mit einem Regenbogenmuster. Und als er am Freitag seinen Boliden bestieg, trug Vettel einen Helm in den selben Farben.

Formel 1: Vettel und Hamilton setzen durch Regenbogenfarben ein Zeichen

Seine Kritik an der Politik Ungarns angesichts der eingeschränkten Rechte für Homosexuelle fasste der 34-Jährige auch in Worte. „Ich finde es peinlich für ein Land, das in der EU ist, solche Gesetze zu haben oder darüber abzustimmen“, sagte Vettel vor dem Großen Preis vor den Toren Budapests am Sonntag (15.00 Uhr/Sky).

Er könne nicht nachvollziehen, „warum es ihnen so schwerfällt, zu verstehen, warum jeder frei sein sollte, zu tun, was er will“. Zuletzt hatte Ungarns rechtsnationaler Regierungschef Viktor Orban ein Referendum über ein Gesetz gegen „Werbung“ für Homosexualität angekündigt. Das sorgte europaweit für heftige Kritik. Auch bei der EM hatte es zuletzt viel Gegenwind für die Regierung Orban und ihre diskriminierenden Ansichten gegeben.

Vor GP in Budapest: Sebastian Vettel und Lewis Hamilton kritisieren Viktor Orban

Und Vettel legt nun gerne nach. Es gehe um Freiheit, „genau das ist der Punkt. Wir hatten in der Vergangenheit so viele Gelegenheiten, um zu lernen“, sagte der Aston-Martin-Pilot. Mit den Sneakern wolle er, ganz einfach, Unterstützung ausdrücken für die Betroffenen.

Und nicht nur Vettel, der seine Stimme in gesellschaftlichen Themen zuletzt immer häufiger erhebt, setzte ein Zeichen für Toleranz. Weltmeister Lewis Hamilton schloss sich gleich an. In einem langen Brief mit Regenbogen-Hintergrund richtete er sich via Instagram an seine 23 Millionen Follower. „An alle in diesem wunderschönen Land Ungarn“, schrieb der Engländer: „Ich will meine Unterstützung an alle aussprechen, die von den Anti-LGBTQ+-Gesetzen beeinträchtigt sind.“

Lewis Hamilton sendet Appell an Ungarns Bevölkerung

Es sei „inakzeptabel, feige und irreführend“, wenn die Machthaber ein solches Gesetz vorschlagen. „Jeder verdient die Freiheit, er selbst zu sein, unabhängig davon, wen jemand liebt oder wie jemand sich identifiziert“, betonte Hamilton: „Ich fordere die ungarische Bevölkerung auf, beim bevorstehenden Referendum abzustimmen, um die Rechte der LGBTQ+-Community zu schützen. Sie brauchen unsere Unterstützung mehr denn je.“

Freitagmittag war der Brief schon wieder von Instagram verschwunden. Aber die Botschaft bleibt: „Love will always win.“ Liebe wird immer gewinnen. (sid/hoe)