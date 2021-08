Auf der Strecke kann der viermalige Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel in seinem Aston Martin nur selten für Freude sorgen. Am Rennwochenende in Ungarn hat der 34-Jährige jedoch bei einem ungarischen Paar für ein unvergessliches Wochenende gesorgt.

Eingefädelt hatte die Begegnung mit dem viermaligen Weltmeister der designierte Bräutigam. Als dieser den 34-jährigen Deutschen am Budapester Flughafen traf, drückte er dem Aston Martin-Piloten einen Umschlag in die Hand. Inhalt: Ort und Termin für den Antrag an die Freundin.

Formel 1: Sebastian Vettel überrascht Fans bei der Verlobung

Aufgrund der Corona-Bestimmungen in der Formel 1 ist es für Fans nicht erlaubt, in die Boxengasse der Strecke zu gelangen. Demnach sollte der Antrag vor dem Haupteingang zur Strecke stattfinden. Das Problem: Als der Bräutigam auf Knien um die Hand seiner Freundin anhielt, war von Vettel weit und breit nichts zu sehen. Erst kurz nach dem „Ja“ der Geliebten tauchte der 34-Jährige auf einem E-Roller auf. „Ich dachte halb sieben“, sagte Vettel lachend hinter seinem grünen Mund-Nasen-Schutz.

Das frisch verlobte Paar, beide große Formel 1- und vor allem Sebastian Vettel-Fans, konnte sein Glück kaum fassen, dass der viermalige Weltmeister der Einladung tatsächlich gefolgt war. Kennengelernt hat sich das Paar übrigens vor zwei Jahren – auf dem Hungaroring in Ungarn.

Formel-1-Rennen in Ungarn: Lewis Hamilton auf der Pole

Auf eben diesem heißen Hungaroring raste Lewis Hamilton am Samstag zur 101. Pole seiner Karriere und seiner achten beim Großen Preis von Ungarn. Er verwies im Mercedes in der Qualifikation seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf Platz zwei. Erst mit über vier Zehntelsekunden Rückstand auf Hamilton folgte Red-Bull-Pilot Verstappen auf dem dritten Platz. Mick Schumacher wird nach einem Unfall im freien Training aus der Boxengasse starten müssen. Sebastian Vettel startet von Platz zehn.