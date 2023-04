Formel 1-Star Leclerc „sehr überrascht“ von den Reaktionen auf sein erstes Lied

Formel-1-Vizeweltmeister Charles Leclerc tut sich zu Saisonbeginn schwer, seine Fans auf der Strecke zu begeistern. Nach drei Rennen liegt der Monegasse auf einem geteilten neunten Platz. Durchaus begeistern kann der 25-Jährige allerdings mit einem von ihm veröffentlichten Song. Von der positiven Resonanz auf sein erstes Lied ist Leclerc „sehr überrascht“.

In der fast einmonatigen Rennpause vor dem Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku stellte der Monegasse ein am Piano eingespieltes Lied bei den gängigen Streaming-Diensten online und erreichte damit in kürzester Zeit tausende Fans. „Es macht Spaß zu sehen, dass die Leute das mögen“, sagte der 25 Jahre alte Ferrari-Star in Baku.

Schon seit Jahren gibt es in den Instagram-Storys des Rennfahrers immer wieder kurze Clips, wie er am Piano mehr oder weniger spontan verschiedene Lieder spielt. Nun nahm er den 4:11 Minuten langen Song „AUS23 (1:1)“ auf, der als Referenz zum Großen Preis von Australien 2023, bei dem Leclerc aufgrund eines Unfalls den letzten Platz belegte, zu verstehen ist.

„Mir war klar, dass es ein bisschen Aufmerksamkeit erregen wird, weil ein Formel-1-Fahrer ein Lied veröffentlicht“, sagte Leclerc im Fahrerlager von Baku: „Das ist so nicht üblich, aber ich wollte kein großes Marketing machen.“

Sein Team habe ihm beim nötigen Papierkram für die Veröffentlichung geholfen und so dafür gesorgt, dass das Lied online gehen konnte. Dieser Prozess sei durchaus aufwendig gewesen, sagte der fünfmalige Grand-Prix-Sieger und ergänzte: „Mir hat das Spielen wirklich Spaß gemacht – und ganz ehrlich: es hat nicht wirklich viel Zeit gekostet.“ (dpa/cs)