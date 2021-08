Formel 1 trauert um langjährigen Macher: Max Mosley im Alter von 81 Jahren gestorben

Er war ein der Macher in der Formel 1. Der ehemalige britische Rennfahrer und langjährige FIA-Präsident Max Mosley ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Sein Tod wurde zunächst von Ex-Formel-1-Chef und Freund Bernie Ecclestone bestätigt. Mosley ist Sonntagnacht einem Krebsleiden erlegen. Dies teilte seine Familie dann am Montagabend in einer Stellungnahme mit vorliegt. Mosley sei nach einem „langen Kampf gegen Krebs“ gestorben.

Mosley stand zwischen 1993 und 2009 an der Spitze des Weltverbands und galt über Jahrzehnte als eine der wichtigsten Persönlichkeiten im Motorsport.

Formel 1: Langjähriger FIA-Präsident Max Mosley ist tot

Gegenüber der BBC sagte Mosleys Wegbegleiter Ecclestone: „Es ist so, als würde man ein Familienmitglied, einen Bruder verlieren. Er hat viele gute Dinge getan, nicht nur im Motorsport, auch in der (Auto-)Industrie. Er war sehr gut darin, dafür zu sorgen, dass die Leute Autos bauen, die sicher sind.“

40 Jahre lang prägten die beiden Briten die Motorsport-Königsklasse. Mosley , Sohn des faschistischen Politikers Sir Oswald Mosley, promovierter Physiker und Jurist, war Rennfahrer und Mitbegründer des Formel-1-Teams March.

Zu seinen Verdiensten gehörte die Anhebung der Sicherheitsstandards in der Formel 1 nach dem schwarzen Wochenende von Imola 1994, an dem Ayrton Senna und Roland Ratzenberger tödlich verunglückten.

Mosley shrieb danach den Teams vor, wie sie ihre Autos zu bauen hatten, und ließ eine Rennstrecke nach der anderen entschärfen.

Max Mosley: Skandal um Sex-Video und langjähriger Streit mit Google

Beschädigt wurde Mosleys Ruf durch eine Sexaffäre. Im Jahr 2008 hatte die britische Zeitung „News of the World” illegal aufgenommene Bilder von einer Sexparty mit dem FIA-Chef veröffentlicht. In einem Rechtsstreit zwang Mosley das Boulevardblatt in die Knie und setzte danach seinen Kampf um das Recht auf Privatsphäre auf internationaler Ebene fort.

Erst 2015 legte Mosley eine juristische Auseinandersetzung mit dem Suchmaschinenbetreiber Google bei, den er zwingen wollte, das Sex-Video und Bilder daraus nicht mehr anzuzeigen.