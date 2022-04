Formel-1-Stars im Vegas-Fieber: „Wie soll ich mich da konzentrieren?”

Viva Las Vegas! Die neue Formel 1 macht den alten Traum von Bernie Ecclestone (91) wahr und veranstaltet im November 2023 ein Nachtrennen im Spielerparadies in der Wüste von Nevada. Dort wurde zwar schon 1981 und 1982 gefahren, allerdings auf einem schnöden Parkplatz. Doch nun rasen Lewis Hamilton (37) und Co. mit bis zu 340 km/h über den weltberühmten Strip vorbei an den glitzernden Hotels-Casinos wie Caesars Palace, Mirage oder Bellagio.

Las Vegas ist nach Austin (23. Oktober) und der baldigen Florida-Premiere in Miami (8. Mai) bereits das dritte US-Rennen der Formel 1 – und nach dem geplatzten Rennen vor der New Yorker Skyline in New Jersey ihr bislang größter Coup. Das wird ein Spektakel für Fahrer, Fans und TV-Zuschauer. „Wie soll ich mich an dem Wochenende konzentrieren?“, fragt Lewis Hamilton mit gespielter Entrüstung, „das ist eine echte Party-Stadt, das wird schwer für einen Rennfahrer.“

Die Formel 1 wird ab 2023 auch am Strip von Las Vegas fahren.

Das sagen die Stars der Formel 1 zur Rennstrecke in Las Vegas

Weltmeister Max Verstappen (24) glaubt: „Ich fürchte, einige Piloten werden zum Rennen nicht rechtzeitig wach. Ich hoffe nur, das Rennen wird mit keinem anderen gekoppelt. Ich will vorher zwei Wochen Pause und nachher zwei Wochen.“

Mick Schumacher (23) gesteht, dass er der süßen Versuchung nachgehen wird: „Die Fans werden das Vergnügen haben, über Fahrer im Casino zu stolpern. Und ich werde einer von diesen Piloten sein.“ Auf Twitter wurde gewitzelt, der zurückgetretene und feierfreudige Kimi Räikkönen (42) würde bereits hektisch alle Teamchefs anrufen, ob nicht zufällig ein Cockpit frei wird.

Sebastian Vettel (34) hat zwar noch keinen Vertrag für 2023, sagt aber: „Ich schätze, einige Piloten werden in den Casinos ein wenig Geld ausgeben – um ihre Wetteinsätze am Sonntag zurückzugewinnen!“ Der Ex-Weltmeister hatte wegen seiner Corona-Infektion die Rennen in Bahrain und Sakhir verpasst, wird aber in Melbourne (10. April) wieder für Aston Martin fahren. Er ist wieder fit und auf dem Weg nach Australien.