Vettel verpasst auch zweites Rennen – Spekulationen um Rücktritt

Sebastian Vettel (34) fehlt wegen seiner Corona-Infektion auch beim zweiten Saisonrennen der Formel 1. Wie schon beim Saisonauftakt in Bahrain wird Landsmann Nico Hülkenberg in Saudi-Arabien erneut als Ersatz einspringen. Vettel muss sich derweil erneut mit Rücktrittsspekulationen auseinandersetzen.

Hülkenberg zeigte ein starkes Comeback und Stammpilot Lance Stroll (23) im Qualifying schlug. Im Rennen wurde er nur 17. und litt wie Stroll (12.) unter dem nicht konkurrenzfähigen AMR22.

Formel 1: Hülkenberg übernimmt erneut Vettels Aston Martin

Das Auto ist die von Experten und Fans nach den Wintertests befürchtete Grüne Gurke und ein Grund, warum einige Vettel ein unglückliches Karriereende prophezeien.

„Das Auto ist, so hört man, eine Katastrophe. Das muss alles können, was man nicht braucht. Und hinzukommt, dass scheinbar der Teambesitzer mittlerweile auch mit in den Meetings sitzt und sich äußert, wie die Dinge zu laufen haben sollen. Wenn das so ist, dann wird es wirklich sehr kompliziert“, sagt Sky-Experte Ralf Schumacher (47) über Mode-Milliardär Lawrence Stroll (62), der Teamchef Mike Krack (50) und Technikchef Andrew Green (56) angeblich reinrede.

Die Kombination aus lahmen Auto und Inteam-Zoff ist für RTL-Experte Christian Danner (63) ein Grund, an Vettels genereller Motivation zu zweifeln: „Erstmal muss er gesund werden. Dann ist aber noch lange nicht gesichert, dass er auch ins Auto zurückkehrt.”