Formel 1 schließt neuen Milliarden-Deal ab – mit Folgen für die Fans?

Der französische Luxuskonzern LVMH wird weltweiter Sponsor der Formel 1. Am Mittwoch kündigten das Unternehmen und die Motorsport-Königsklasse eine globale Zusammenarbeit ab 2025 über zehn Jahre an.

In Medienberichten war zuvor von einem Deal im Wert von 150 Millionen US-Dollar (rund 135 Millionen Euro) jährlich die Rede, laut Nachrichtenagentur AFP beläuft sich dieser Betrag aber auf „weniger als 100 Millionen“ US-Dollar. Bei einer Laufzeit von zehn Jahren handelt es sich dennoch um eine knappe Milliarde US-Dollar. Details sollen Anfang des nächsten Jahres bekannt gegeben werden.

Formel 1: Luxusmarken könnten schon in Bahrain sichtbar sein

Beteiligt werden mehrere Edelmarken des Luxusriesen (Louis Vuitton, Moet Hennessy und Tag Heuer) sein. Die Gruppe umfasst insgesamt mehr als 70 Marken in den Bereichen Mode, Lederwaren, Wein, Spirituosen, Parfüm und Schmuck. Der Konzern war bereits Partner der diesjährigen Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris.

Bei den Testfahrten in Bahrain soll der neue Sponsor bereits sichtbar sein. In der offiziellen Mitteilung hieß es: „Dieser Vertrag ist eine beispiellose Vereinbarung zwischen dem Weltmarktführer im Luxusbereich und der Spitze des Motorsports. Sie dient in einer Zeit anhaltender Popularität, kultureller Relevanz und allgemeiner Begeisterung als Brücke zwischen globalem Sport und Unterhaltung.“

Welche Marken künftig genau zu sehen sein werden, ist noch unklar. Die Verträge mit Rolex und dem Champagner-Hersteller Ferrari Trento laufen 2025 aus. „Von der Geburt der Formel 1 im Jahr 1950 bis zum heutigen Tag sind LVMH und seine Häuser Teil des Sports“, teilte die Formel 1 mit. „Mit dieser neuen Partnerschaft freuen sich sowohl die Formel 1 als auch LVMH darauf, neue Kapitel dieser unglaublichen Geschichte zu schreiben, wobei jedes beteiligte Haus seine einzigartige Expertise, sein Erbe und seine Energie einbringt, um die Zusammenarbeit zu intensivieren.“ (aw/sid)