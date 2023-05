Formel 1 mit 44 Jahren? Alonso spricht über seine Zukunft

Die Altersangabe des Fragestellers korrigierte Fernando Alonso umgehend. 2026, wenn sein derzeitiger Arbeitgeber Aston Martin mit Honda in die Saison starten wird, sei er 44, nicht 45, betonte er. Unklarer wurde der spanische Formel-1-Star am Donnerstag bei der Frage, ob er dann noch fahren werde.

„Ich weiß nicht, was ich 2026 mache. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das jetzt wüsste“, sagte Alonso. Selbst 2025 sei noch offen. Sein Vertrag bei dem britischen Team läuft demnach bis zum Ende des nächstens Jahres.

Formel-1-Pilot Alonso versichert keine Problem mit Honda

Ein Problem habe er jedenfalls nicht, mit Honda zusammenzuarbeiten, versicherte Alonso. Er hatte während seiner Zeit bei McLaren den damaligen Partner aus Japan während eines Rennens verspottet. Er hatte den Antrieb damals während des Großen Preises von Japan als GP2-Motor bezeichnet.

Das könnte Sie auch interessieren: Ab 2026: Automobil-Riese kehrt in die Formel 1 zurück

Derzeit konzentriere er sich voll auf den Großen Preis von Monaco an diesem Sonntag (15 Uhr/Sky). Der WM-Dritte hofft auf einen Sieg in den engen Straßen des Fürstentums. Alonso wartet sei über zehn Jahren auf seinen 33. Erfolg in der Motorsport-Königsklasse. Im Klassement belegt der Champion von 2005 und 2006 hinter Max Verstappen und Sergio Perez (beide Red Bull) den dritten Platz. (dpa/dv)