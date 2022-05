Heftiger Unfall bei Formel 1: Mick Schumachers Wagen reißt in zwei Teile

Ein heftiger Unfall von Mick Schumacher hat beim Formel-1-Rennen in Monaco für eine Rennunterbrechung gesorgt. Der 23-Jährige verlor in der 27. von 77 Runden die Kontrolle über seinen Haas, der sich um die eigene Achse drehte und beim Einschlag in die Streckenbegrenzung in zwei Teile zerbrach. „Ich bin okay, ich verstehe es nur nicht“, funkte Schumacher aus seinem zerstörten Boliden an die Box.

Auf der teilweise noch nassen Strecke war das Auto unvermittelt und ohne zunächst ersichtlichen Grund ausgebrochen. Zunächst wurde anschließend das Safety Car auf die Strecke geschickt, wenig später wurde das Rennen für Reparaturarbeiten an der Barriere mit Roter Flagge unterbrochen. Alle Autos steuerten die Boxengasse an.

Formel 1: Mick Schumachers Wagen bei Unfall zerstört

Ende März hatte ein Unfall Schumachers in Saudi-Arabien für bange Minuten gesorgt, im Qualifying von Dschidda krachte der Deutsche mit weit mehr als 200 km/h in die Streckenbegrenzung. Das Auto zerbrach dabei in drei Teile. Schumacher überstand den Crash glimpflich, aufgrund der heftigen Schäden an seinem Haas nahm er tags darauf dennoch nicht am Grand Prix teil.