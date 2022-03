„Komplett ignoriert“: Russe Mazepin äußert sich zu Rauswurf aus der Formel 1

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte mit dem Rauswurf Mazepins auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine reagiert.

Nachdem das Formel-1-Team Haas sich mit sofortiger Wirkung von dem russischen Rennfahrer Nikita Mazepin getrennt hat, reagiert dieser nun via Instagram:

Mazepin „versteht die Schwierigkeit der Situation“, ist dennoch „enttäuscht“, dass der Beschluss der FIA und seine anhaltende Bereitschaft die Bedingungen zu akzeptieren „komplett ignoriert“ wurde.

Darüberhinaus bedankt er sich bei allen „die versucht haben zu verstehen“. Er habe die Zeit in der Formel 1 sehr genossen und hofft, dass er bald wieder zurückkehren kann. Abschließend kündigt er an, sich in den kommenden Tagen mit einem ausführlicheren Statement zu melden.