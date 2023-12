Formel 1-Boss vergleicht Star-Fahrer mit Michael Schumacher

Formel-1-Chef Stefano Domenicali sieht Parallelen zwischen Rekordweltmeister Michael Schumacher und dem aktuellen Champion Max Verstappen.

„Unser Sport ist immer von Zyklen geprägt, die durch eine Kombination aus einem sehr starken Auto und einem außergewöhnlichen Fahrer verbunden sind. Mit Max Verstappen haben wir einen Piloten, der reif ist. Er erinnert mich an Michael Schumacher, weil er keinem Rivalen etwas übrig lässt”, sagte Domenicali in einem Interview mit Radiorai.

Schuhmacher mit sieben WM-Titeln

Schumacher hatte zwei seiner sieben WM-Titel mit Benetton geholt, die fünf weiteren mit Ferrari. Der Niederländer Verstappen triumphierte in den Jahren 2021 bis 2023 – jeweils im Red Bull.

Zudem kündigte Domenicali weitere Verhandlungen mit den Formel-1-Strecken in Monza und Imola über den Verbleib im Kalender an. „Alles hängt davon ab, wie viel man investieren will”, so der 58-Jährige: „Investitionen können nicht mehr nur auf privater Ebene stattfinden, es ist unser Land, Italien, das eine genaue Entscheidung treffen muss.”

In der noch laufenden Saison war das Rennen in Imola wegen starker Regenfälle ausgefallen. Der Kalender für das Jahr 2024 sieht dort und auch erneut in Monza Rennen vor. (ms/sid)