Mick Schumacher als Nachfolger? Berichte über Karriereende von Formel-1-Pilot Vettel

Am Sonntag geht die Formel 1 im französischen Monaco ins siebte Saisonrennen. Und doch kommen schon jetzt erste Spekulationen bezüglich des Fahrerkarussels in der nächsten Saison auf – es wird sogar über ein Karriereende von Sebastian Vettel spekuliert.

Die Formel-1-Saison verläuft für die beiden deutschen Fahrer bisher alles andere als geplant. Während Mick Schumacher (Haas) bisher noch keine Punkte einfahren konnte, reichte es bei Ex-Weltmeister Sebastian Vettel (Aston Martin) bisher lediglich zu vieren.

Am Ende des Jahres läuft der Vertrag des viermaligen Weltmeisters aus, die Zeichen stehen nicht auf Verlängerung. Wie das italienische Magazin „motorsport.com“ berichtet, soll Vettel am Ende des Jahres seine Rennkarriere beenden und der bisher erfolglose Mick Schumacher seinen Platz im Cockpit übernehmen.

Formel 1: Schumacher und Vettel bisher nicht überzeugend

Der 23-Jährige hat bisher zwar keine Erfolge einfahren können, ist jedoch noch jung und bietet Entwicklungspotential. Zudem hat sein Nachname Schumacher unter Formel-1-Fans Gewicht. Der britische Rennstall erhofft sich laut des Berichts eine Umsatzmaximierung, speziell in Deutschland.

Formel 1: Vettel dementiert Karriereende

Wie es mit Vettel weitergehen wird, bleibt ungewiss. Der 34-Jährige sagte noch vor kurzem, dass er weiterhin auf seine Fähigkeiten vertrauen würde: „Ich habe nicht den Eindruck, dass ich weniger gut fahre als früher. Ich habe mich ziemlich weiterentwickelt. Meine Erfahrung hilft mir auch dabei, mich von gewissen Dingen nicht stressen zu lassen.“ Zudem dementierte er Gerüchte um ein mögliches Karriereende: „Ich habe noch keine Entscheidung zu meiner Zukunft getroffen.“

Ohnehin gibt es auch Hoffnung auf einen Verbleib des Umweltliebhabers in der Königsklasse des Motorsports. Grund dafür ist die fast sichere zukünftige Zusammenarbeit zwischen Vettels Ex-Rennstall Red Bull und der deutschen VW-Tochtergesellschaft Porsche. Diese würden gerne einen deutschen Fahrer in den eigenen Reihen haben. Das gilt auch für Audi, das sich voraussichtlich für 650 Millionen Euro in das McLaren-Team einkaufen will.

Ex-Pilot Ralf Schumacher sieht jedoch auch dieses Szenario als eher unwahrscheinlich an: „Ich würde bezweifeln, dass er die Chance bekommt“, sagte er bei Sport1. „Die Formel 1 dreht sich so schnell, es kommen so viele Jungs nach. Sebastian ist zwar noch auf einem ordentlichen Niveau, aber er ist halt nicht die Zukunft. Wenn sich ein Team neu orientiert, wird es das nicht mit Sebastian tun.“